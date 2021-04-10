"82 بالمائة من التونسيين لم يطالعوا كتابا واحدا خلال السنة المنقضية" /مؤسسة امرود كونسولتينغ/

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بين استطلاع للراي اجرته مؤسسة "امرود كونسولتينغ" خلال الفترة المتراوحة بين 02 و06 افريل الجاري حول التونسي وقراءة الكتب شمل عينة متكونة من الف شخص يمثلون 24 لاية من مختلف الشرائح الاجتماعية ان نحو 82 بالمائة من التونسيين لم يطالعوا كتابا واحدا خلال 12 شهرا المنقضية مقابل 18 بالمائة قاموا بمطالعة كتاب على الاقل توزعوا بين الذكور ب7ر15 بالمائة والاناث ب9ر20 بالمائة.وردا عن في سؤال حول ما اذا كان لدى التونسيين كتبا بالمنزل خلافا للصحف والمجلات والكتب المدرسية والمصحف الشريف فان نحو 31 بالمائة من المستجوبين اجابوا ب"نعم "مقابل 69 بالمائة منهم كانت اجابتهم سلبية.هذا وتضم ولاية تونس اكبر نسبة من المواطنين ممن اشتروا كتابا واحدا على الاقل خلال 12 شهرا الماضية ب42 بالمائة وايضا ولاية اريانة ب41 بالمائة في حين احتلت ولاية زغوان اسفل الترتيب في المجال ب13 بالمائة تليها ولاية سليانة ب 15 بالمائة.وحول قراءة الكتب واستعمال مختلف وسائل التواصل الاجتماعي بينت عملية سبر الاراء لمؤسسة "امرود كونسولتينغ" لشهر افريل الجاري التي شملت بالخصوص اشخاصا تتراوح اعمارهم بين 18 سنة فما فوق وينتمون الى كل الفئات الاجتماعية بالمدن والارياف ان نحو 66 بالمائة من المستجوبين لديهم حساب على "الفيسبوك " بمعدل استخدام يناهز الساعتين والنصف في اليوم و50 بالمائة يستخدمون "اليوتوب"بمعدل ساعة و45 دقيقة و22 بالمائة يستخدمون "الانستغرام" بمعدل ساعة و40 دقيقة و4ر2 بالمائة يستخدمون حساب "تويتر" بمعدل ساعة و24 دقيقة في حين لا يتجاوز معدل قراءة الكتاب في اليوم 4 دقائق .