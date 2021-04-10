نصاف بن علية تؤكد، خلال زيارة رسمية إلى روسيا، استعداد تونس لتكون مركزا لتصنيع اللقاحات ضد كوفيد-19

وات -

أبدت مديرة المرصد الوطني للامراض الجديدة والمستجدة، نصاف بن عليه، استعداد تونس لتكون مركزا لتصنيع اللقاحات ضد كوفيد-19 والأدوية المضادة له، في مخابرها الناشطة في المجال، وذلك خلال مؤتمر صحفي بمناسبة زيارتها ضمن وفد تونسي متعدد الاختصاصات إلى روسيا من 4 الى 8 أفريل الجاري.وأكدت قدرة تونس العلمية والبحثية أن تكون مركزا لتصنيع اللقاحات لا سيما مع ما تحظى به من معاهد بحثية ومعروفة على مستوى العالم، على غرار معهد باستور تونس.واعتبرت أنه بات من الضروري اليوم التعويل على تبادل الخبرات وتقاسم التجارب بين الدول، داعية الى ارساء منتدى عالميا تقدم فيه الدول المشاركة الخطط التي وضعتها لمجابهة فيروس كورونا لافتة في هذا السياق إلى أنه قد تم اقتراح تنظيم منتدى عالميا يكون بالشراكة بين تونس وروسيا لتقييم الجائحة والاستراتيجيات والخطط المعتمدة لمجابهتها.يشار الى أن هذه الزيارة جاءت للتسريع في التزود بالجرعة الثانية من اللقاح الروسي "سبوتنيكv" والمتمثلة في 470 ألف جرعة بعد أن كانت تونس قد تحصلت في 9 مارس المنقضي على 30 ألف جرعة من هذا اللقاح كدفعة أولى من أجل تطعيم 15 ألف شخص.