رئيس الحكومة يزور مشروع فرحة الصحراء المختص في انتاج الطماطم الجيوحرارية المنجز في نطاق شراكة تونسية هولندية بمنطقة شانشو بالحامة من ولاية قابس

تحول رئيس الحكومة هشام مشيشي اليوم الجمعة 09 أفريل 2021 إلى ولاية قابس حيث زار مشروع "فرحة الصحراء" المختص فى انتاج وتكييف الطماطم الجيوحرارية المنجز في نطاق شراكة تونسية - هولندية بمنطقة شانشو بالحامة، مرفوقا بوزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بالنيابة محمد الفاضل كريم ووالي قابس وعدد من نواب الجهة والمسؤولين الجهويين إلى جانب المستثمرين الهولنديين وشركائهم التونسيين.وتجول رئيس الحكومة في مختلف أرجاء المشروع الذي يمتد على أكثر من 40 هكتار موزعة بين مناطق انتاج مكيفة وبيوت مكيفة حديثة ملائمة لانتاج الباكورات على امتداد السنة واطلع على مختلف مراحل الانتاج والتكييف والتبريد والاعداد للتصدير.ويعتبر هذا المشروع أحد أكبر المشاريع في مجال الزراعات الجيوحرارية التي تستفيد من مناخ المنطقة وتوفر المياه الجيوحرارية فضلا عن شبكة التزود بالغاز المتطورة، وبلغ انتاج المشروع خلال الموسم الفلاحي المنقضي حوالي 10 ٱلاف طن من الطماطم صغيرة الحجم العالية الجودة، فيما توفر الشركة التونسية الهولاندية حوالي 1200 موطن شغل منهم 150 إطار ومهندس.واعتبر رئيس الحكومة أن هذا المشروع هو مشروع مسؤول بيئيا ومجتمعيا ذلك أنه يحافظ على الثروات البيئية للمنطقة وخاصة الموارد المائية من جهة ويوفر قدرة تشغيلية عالية من جهة أخرى مبرزا في هذا الخصوص إلى أن توسعة هذا المشروع ستساهم في توفير حوالي 5000 موطن شغل.و أشار رئيس الحكومة إلى أن هذا المشروع النموذجي يعتبرا مثالا للشراكة المثمرة ذلك أنه يساهم في نقل التكنولوجيا للكفاءات التونسية من العامل اليدوي إلى الإطارات المختصة مثمنا إيمان المستثمرين الهولنديين بالطاقات التونسية التي تزخر بها هذه المنطقة والفرص التي توفرها بلادنا للمستثمرين في كل المجالات.واجتمع رئيس الحكومة في أعقاب هذه الزيارة بنواب ولاية قابس والمسؤولين الجهويين وممثلي المجتمع المدني ورجال الأعمال في الجهة، واستمع إلى أبرز مشاغلهم وتطلعاتهم وأهم العوائق التي تحول دون تطوير الاستثمار في الولاية، وذكر هشام مشيشي في هذا الخصوص بزيارة الوفد الحكومي إلى ولاية قابس والذي اطلع على مختلف هذه الاشكاليات وتحاور مع كل الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين في الجهة مضيفا أنه تم عقد اجتماعات بمقر رئاسة الحكومة لتناول هذه المشاكل ومحاولة حلحلتها.