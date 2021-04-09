جميع الوافدين الى تونس من الخارج يخضعون بداية من الجمعة 9 أفريل إلى الحجر الصحي الذاتي لمدة 5 أيام

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يخضع جميع الوافدين من الخارج على الأراضي التونسية بداية من اليوم الجمعة، إلى اجراء الحجر الصحي الذاتي لمدة 5 أيام مع وجوب الاستظهار عند الوصول بنتيجة سلبية للتحليل المخبري "بي سي ار" (PCR) والقيام بتحليل ثان بعد انهاء فترة الحجر، وفق ما أفاد به رئيس لجنة الحجر الصحي بوزارة الصحة محمد الرابحي.وأكد الرابحي في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء اليوم الجمعة، أن كل الوافدين من الخارج سيكونون ملزمين بالمكوث لمدة 5 أيام بمنازلهم عقب وصولهم الى تونس، تطبيقا لاجراء الحجر الصحي الذاتي الذي أٌقرته الهيئة الوطنية لمجابهة كوفيد 19 .وبين أن فرق المراقبة الصحية بنقاط العبور البرية والبحرية والجوية، ستسهر على دعوة كل الوافدين على تونس الى الالتزام بالحجر الذاتي، في حين ستتولى فرق صحية أخرى متابعة درجة الالتزام بتطبيق اجراء الحجر الصحي الذاتي، من خلال تطبيقات ذكية محدثة للغرض.ويشرف المرصد الوطني للأمراض الجديدة والمستجدة على تطبيقات ذكية للتثبت من مدى الالتزام بإجراءات الحجر الصحي الذاتي، تمكن من اكتشاف كل مخالف لإجراء الحجر الصحي الذاتي وتسمح لفرق المراقبة الصحية بالتدخل في الإبان لتطبيق القانون في اطار التوقي من انتشار فيروس كورونا المستجد، وفق ما أفادت به المديرة العامة للمرصد نصاف بن علية في تصريح سابق ل(وات).ويأتي فرض الحجر الصحي الذاتي لمدة 5 أيام في اطار حزمة من الاجراءات التي اتخذتها الهيئة الوطنية لمجابهة كورونا يوم الاربعاء 7 أفريل 2021بعد أن كانت مدة الحجر الذاتي المفروض على الوافدين من الخارج تقتصر على 48 ساعة منذ يوم 8 مارس الفارط.كما تشمل هذه الاجراءات الجديدة التي يتواصل تطبيقها للفترة من يوم 9 إلى 30 أفريل الجاري، حظر الجولان بداية من الساعة السابعة مساء الى غاية الخامسة صباحا، ومنع كل التجمعات والتظاهرات العامة وغلق الأسواق الاسبوعية وغلق المناطق المصنفة ذات انتشار خطير للفيروس.