نورالدين الطبوبي: قرار الحكومة المتعلق بحظر الجولان "قرار غير صائب"

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قال الامين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، نور الدين الطبوبي، الجمعة بسيدي بوزيد، ان قرار الحكومة المتعلقة بحظر الجولان "قرار غير صائب".واضاف، خلال اشرافه على تدشين شارع بمدينة سيدي بوزيد اطلق عليه اسم الامين العام المساعد الراحل بوعي المباركي، ان القرار لم يراعي وضعيات العائلات المعوزة والمهمشين وخاصة من العاملين في المقاهي والمطاعم.واوضح الطبوبي، انه بعد اتصاله امس برئيس الحكومة من المنتظر ان يكون للولاة إمكانية تعديل هذا القرار بعد أخذهم بالاعتبار للعديد من الوضعيات الخصوصية بجهاتهم.وكانت الهيئة الوطنية لمجابهة فيروس كورونا، عن جملة من الاجراءات الجديدة للفترة من يوم 9 إلى 30 أفريل الجاري، الرامية الى الحد من انتشار فيروس كورونا، من أبرزها دعوة الولاة بمختلف الجهات إلى إعلان حظر التجوال انطلاقا من السابعة مساء الى الخامسة صباحا.وأقرت الهيئة إجبارية الحجر الصحي بخمسة أيام على جميع الوافدين على تونس مع استظهارهم بنتائج تحليل مخبري PCR سلبية ومنع كل التجمعات والتظاهرات العامة وغلق الأسواق الاسبوعية.كما قررت غلق المناطق التي تصنف ذات انتشار خطير للفيروس والتشديد على تطبيق وسائل الحماية الفردية والاجراءات الوقائية واعتماد الصرامة التامة في مراقبتهاوينطلق العمل بتوقيت شهر رمضان بداية من الاثنين 12بالنسبة للعاملين في المنشآت والمؤسسات العمومية أيا كان تاريخ اليوم الأول من هذا الشهر.