المدرب لسعد جردة الشابي يودع اتحاد المنستير بحركة نبيلة ويدعم ميزانية شبان الفريق بمبلغ مالي هام

وات - افاد الاتحاد المنستيري ان المدرب لسعد الشابي جردة المتخلي عن تدريب الفريق دعّم شبان كرة القدم بمبلغ 10 ألاف دينار وهي بادرة تحسب للمدرب لسعد جردة الذي عرف عليه منذ توليه التدريب في تونس منذ عامين بسلوكه الحضاري وبحرصه على التعامل مع مختلف المحيطين به بحرفية.



ويذكر انه تم تسليم المهام بين المدرب الجديد للإتحاد المنستيرى عفوان الغربي و المدرب السابق لسعد جردة الشابي بشكل حضاري يليق بعراقة الاتحاد المنستيري .وحرص لسعد جردة على ان يودع الفريق ببادرة رشيقة عندما تبرع لميزانية شبان الفريق بمبلغ مالي هام

. .ويذكر ان لسعد جردة قاد فريق الاتحاد المنستيري للتتويج باول لقب في تاريخ النادي عندما احرز كاس تونس في الموسم الماضي مما اهل الفريق الى المشاركة في مسابقة كاس الاتحاد الافريقي لاول مرة في تاريخه.



