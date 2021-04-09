   Abdelwahab - الظلم ده كان ليه  

المدرب لسعد جردة الشابي يودع اتحاد المنستير بحركة نبيلة ويدعم ميزانية شبان الفريق بمبلغ مالي هام

Publié le Vendredi 09 Avril 2021 - 15:08 قراءة: 0 د, 36 ث
وات - افاد الاتحاد المنستيري ان المدرب لسعد الشابي جردة المتخلي عن تدريب الفريق دعّم شبان كرة القدم بمبلغ 10 ألاف دينار وهي بادرة تحسب للمدرب لسعد جردة الذي عرف عليه منذ توليه التدريب في تونس منذ عامين بسلوكه الحضاري وبحرصه على التعامل مع مختلف المحيطين به بحرفية.

ويذكر انه تم تسليم المهام بين المدرب الجديد للإتحاد المنستيرى عفوان الغربي و المدرب السابق لسعد جردة الشابي بشكل حضاري يليق بعراقة الاتحاد المنستيري .وحرص لسعد جردة على ان يودع الفريق ببادرة رشيقة عندما تبرع لميزانية شبان الفريق بمبلغ مالي هام
. .ويذكر ان لسعد جردة قاد فريق الاتحاد المنستيري للتتويج باول لقب في تاريخ النادي عندما احرز كاس تونس في الموسم الماضي مما اهل الفريق الى المشاركة في مسابقة كاس الاتحاد الافريقي لاول مرة في تاريخه.

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 223897



En continu

Toutes les news

الجمعة 09 أفريل 2021 | 27 شعبان 1442
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
20:20 18:51 15:59 12:28 05:54 04:24
20°
 20° % 37 :الرطــوبة
تونــس
8.23 كم/س
 :الــرياح
الجمعةالسبتالأحدالاثنينالثلاثاء
20°-821°-1222°-1323°-1418°-11
  • Avoirs en devises
    21886,8

  • (8 avril)
  • Jours d'importation
    153
  •              1 € = 3,30391 DT        1$ =2,77868 DT
  • Solde Compte du Trésor   (8 avril)   1419,6 MDT