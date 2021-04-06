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الرابطة 1- تعيين عدد من المقابلات المؤجلة

Publié le Mardi 06 Avril 2021 - 17:18 قراءة: 0 د, 29 ث
تم، اليوم الثلاثاء، الاعلان عن موعد عدد من المقابلات المؤجلة لحساب بطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم وذلك على النحو التالي:
14 افريل
في تطاوين - س 13 و30 - اتحاد تطاوين - الترجي الرياضي (الجولة 16)
في صفاقس - س 13 و30 - النادي الصفاقسي - الاولمبي الباجي (الجولة 17)

في رادس - س 13 و30 - الاتحاد المنستيري - النجم الساحلي (الجولة 17)
18 افريل
في صفاقس - س 13 و30 - النادي الصفاقسي - النجم الساحلي (الجولة 19)
في رادس - س 13 و30 - الترجي الرياضي - شبيبة القيروان (الجولة 19)



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