الرابطة2 - توزيع مجموعتي مرحلة الصعود وبرنامج المقابلات

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جرت مساء يوم الاثنين خلال برنامج (ستاد 2) بمقر مؤسسة التلفزة التونسية (القناة الثانية )عملية القرعة الخاصة بتوزيع فرق مجموعة دورة التتويج ضمن بطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم التي سيصعد اثرها فريقان للرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم.قوافل قفصة وامل جربة ميدون واولمبيك مدنين ونادي حمام الانفالترجي الجرجيسي ومستقبل قابس وامل حمام سوسة والملعب الصفاقسيالجولة الاولى - يوم 17 افريل الجاريقوافل قفصة - امل جربةاولمبيك مدنين - نادي حمام الانفالجولة الثانية - يوم 21 افريلامل جربة - اولمبيك مدنيننادي حمام الانف - قوافل قفصةالجولة الثالثة والاخيرة / يوم 24 افريلقوافل قفصة - اولمبيك مدنيننادي حمام الانف - امل جربةالجولة الاولى - يوم 18 افريلمستقبل قابس - امل حمام سوسةالترجي الجرجيسي - الملعب الصفاقسيالجولة الثانية - يوم 22 افريلامل حمام سوسة - الترجي الجرجيسيالملعب الصفاقسي- مستقبل قابسالجولة الثالثة والاخيرة - يوم 25 افريلمستقبل قابس - الترجي الجرجيسيالملعب الصفاقسي - امل حمام سوسةويصعد الى الرابطة المحترفة الاولى الفريق الاول من كل مجموعة في نهاية مرحلة التتويج (بلاي اوف) التي ستجري مقابلاتها على ملاعب محايدة