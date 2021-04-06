الرابطة2 - توزيع مجموعتي مرحلة الصعود وبرنامج المقابلات

وات - جرت مساء يوم الاثنين خلال برنامج (ستاد 2) بمقر مؤسسة التلفزة التونسية (القناة الثانية )عملية القرعة الخاصة بتوزيع فرق مجموعة دورة التتويج ضمن بطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم التي سيصعد اثرها فريقان للرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم.
وتوزعت الفرق الثمانية الى مجموعتين كما يلي:
المجموعة الاولى - قوافل قفصة وامل جربة ميدون واولمبيك مدنين ونادي حمام الانف
المجموعة الثانية - الترجي الجرجيسي ومستقبل قابس وامل حمام سوسة والملعب الصفاقسي
وفي ما يلي برنامج المقابلات
المجموعة الاولى
الجولة الاولى - يوم 17 افريل الجاري
قوافل قفصة - امل جربة
اولمبيك مدنين - نادي حمام الانف
الجولة الثانية - يوم 21 افريل
امل جربة - اولمبيك مدنين
نادي حمام الانف - قوافل قفصة
الجولة الثالثة والاخيرة / يوم 24 افريل
قوافل قفصة - اولمبيك مدنين
نادي حمام الانف - امل جربة
المجموعة الثانية
الجولة الاولى - يوم 18 افريل
مستقبل قابس - امل حمام سوسة
الترجي الجرجيسي - الملعب الصفاقسي
الجولة الثانية - يوم 22 افريل
امل حمام سوسة - الترجي الجرجيسي
الملعب الصفاقسي- مستقبل قابس
الجولة الثالثة والاخيرة - يوم 25 افريل
مستقبل قابس - الترجي الجرجيسي
الملعب الصفاقسي - امل حمام سوسة
ويصعد الى الرابطة المحترفة الاولى الفريق الاول من كل مجموعة في نهاية مرحلة التتويج (بلاي اوف) التي ستجري مقابلاتها على ملاعب محايدة
وتوزعت الفرق الثمانية الى مجموعتين كما يلي:
المجموعة الاولى - قوافل قفصة وامل جربة ميدون واولمبيك مدنين ونادي حمام الانف
المجموعة الثانية - الترجي الجرجيسي ومستقبل قابس وامل حمام سوسة والملعب الصفاقسي
وفي ما يلي برنامج المقابلات
المجموعة الاولى
الجولة الاولى - يوم 17 افريل الجاري
قوافل قفصة - امل جربة
اولمبيك مدنين - نادي حمام الانف
الجولة الثانية - يوم 21 افريل
امل جربة - اولمبيك مدنين
نادي حمام الانف - قوافل قفصة
الجولة الثالثة والاخيرة / يوم 24 افريل
قوافل قفصة - اولمبيك مدنين
نادي حمام الانف - امل جربة
المجموعة الثانية
الجولة الاولى - يوم 18 افريل
مستقبل قابس - امل حمام سوسة
الترجي الجرجيسي - الملعب الصفاقسي
الجولة الثانية - يوم 22 افريل
امل حمام سوسة - الترجي الجرجيسي
الملعب الصفاقسي- مستقبل قابس
الجولة الثالثة والاخيرة - يوم 25 افريل
مستقبل قابس - الترجي الجرجيسي
الملعب الصفاقسي - امل حمام سوسة
ويصعد الى الرابطة المحترفة الاولى الفريق الاول من كل مجموعة في نهاية مرحلة التتويج (بلاي اوف) التي ستجري مقابلاتها على ملاعب محايدة
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