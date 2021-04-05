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الرابطة 1: برنامج مقابلات الجولة الثالثة والعشرين

Publié le Lundi 05 Avril 2021 - 15:48 قراءة: 0 د, 34 ث
وات - فيما يلي برنامج مباريات الجولة الثالثة والعشرين لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم المقررة بعد غد الأربعاء:

الأربعاء 7 أفريل 2021


في ملعب بن قردان (س 13)
الاتحاد الرياضي ببن قردان - الملعب التونسي

في الملعب البلدي بسليمان (س14)
المستقبل الرياضي بسليمان - الاتحاد الرياضي بتطاوين

في ملعب أحمد البصيري ببنزرت (س14)
النادي الرياضي البنزرتي - المستقبل الرياضي بالرجيش

في ملعب بوعلي لحوار بحمام سوسة (س14)
النجم الرياضي الساحلي - الشبيبة الرياضية القيروانية

في ملعب مصطفى بن جنات بالمنستير (س14)
الاتحاد الرياضي المنستيري - النادي الافريقي

في الملعب البلدي بالمتلوي (س14)
النجم الرياضي بالمتلوي - النادي الرياضي الصفاقسي

في ملعب حمادي العقربي برادس (س16 و15)
الترجي الرياضي التونسي - الأولمبي الباجي


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