الرابطة 1: برنامج مقابلات الجولة الثالثة والعشرين

وات - فيما يلي برنامج مباريات الجولة الثالثة والعشرين لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم المقررة بعد غد الأربعاء:
الأربعاء 7 أفريل 2021
في ملعب بن قردان (س 13)
الاتحاد الرياضي ببن قردان - الملعب التونسي
في الملعب البلدي بسليمان (س14)
المستقبل الرياضي بسليمان - الاتحاد الرياضي بتطاوين
في ملعب أحمد البصيري ببنزرت (س14)
النادي الرياضي البنزرتي - المستقبل الرياضي بالرجيش
في ملعب بوعلي لحوار بحمام سوسة (س14)
النجم الرياضي الساحلي - الشبيبة الرياضية القيروانية
في ملعب مصطفى بن جنات بالمنستير (س14)
الاتحاد الرياضي المنستيري - النادي الافريقي
في الملعب البلدي بالمتلوي (س14)
النجم الرياضي بالمتلوي - النادي الرياضي الصفاقسي
في ملعب حمادي العقربي برادس (س16 و15)
الترجي الرياضي التونسي - الأولمبي الباجي
أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
الأربعاء 7 أفريل 2021
في ملعب بن قردان (س 13)
الاتحاد الرياضي ببن قردان - الملعب التونسي
في الملعب البلدي بسليمان (س14)
المستقبل الرياضي بسليمان - الاتحاد الرياضي بتطاوين
في ملعب أحمد البصيري ببنزرت (س14)
النادي الرياضي البنزرتي - المستقبل الرياضي بالرجيش
في ملعب بوعلي لحوار بحمام سوسة (س14)
النجم الرياضي الساحلي - الشبيبة الرياضية القيروانية
في ملعب مصطفى بن جنات بالمنستير (س14)
الاتحاد الرياضي المنستيري - النادي الافريقي
في الملعب البلدي بالمتلوي (س14)
النجم الرياضي بالمتلوي - النادي الرياضي الصفاقسي
في ملعب حمادي العقربي برادس (س16 و15)
الترجي الرياضي التونسي - الأولمبي الباجي
أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
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