الرابطة 1: برنامج مقابلات الجولة الثالثة والعشرين

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فيما يلي برنامج مباريات الجولة الثالثة والعشرين لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم المقررة بعد غد الأربعاء:في ملعب بن قردان (س 13)الاتحاد الرياضي ببن قردان - الملعب التونسيفي الملعب البلدي بسليمان (س14)المستقبل الرياضي بسليمان - الاتحاد الرياضي بتطاوينفي ملعب أحمد البصيري ببنزرت (س14)النادي الرياضي البنزرتي - المستقبل الرياضي بالرجيشفي ملعب بوعلي لحوار بحمام سوسة (س14)النجم الرياضي الساحلي - الشبيبة الرياضية القيروانيةفي ملعب مصطفى بن جنات بالمنستير (س14)الاتحاد الرياضي المنستيري - النادي الافريقيفي الملعب البلدي بالمتلوي (س14)النجم الرياضي بالمتلوي - النادي الرياضي الصفاقسيفي ملعب حمادي العقربي برادس (س16 و15)الترجي الرياضي التونسي - الأولمبي الباجي