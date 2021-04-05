جامعة التعليم الأساسي تتمسك بتنفيذ الاضراب الحضوري ليومي 6 و7 أفريل الجاري

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أكد الكاتب العام لجامعة التعليم الأساسي بالاتحاد العام التونسي للشغل، نبيل الهواشي اليوم الاثنين تمسك الجامعة بتنفيذ الاضراب العام الحضوري لمدرسي التعليم الابتدائي المزمع تنفيذه كامل يومي 6 و7 أفريل الجاري دفاعا عن مقدرتهم الشرائية التي تشهد تدهورا كبيرا في ظل ارتفاع جنوني للأسعار، مستنكرا عدم تفاعل وزارة التربية مع جملة مطالب مدرسات ومدرسيالتعليم الابتدائيوأضاف نبيل الهواشي في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء اليوم أن الحكومة تقوم بتأزيم الوضع مشيرا الى تراجع وزارتي التربية والاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار حول محضر الجلسة الذي تم توقيعه بين الطرف الاجتماعي والحكومي بتاريخ 2 مارس 2021 والذي تضمن جملة من المطالب مثلت في البداية موضوع توافقو لفت الهواشي الى أن هذه المطالب التي كانت قد طرحت على طاولة التفاوض مع سلطة الاشراف يوم الجمعة الماضي ولم تلق تجاوبا، تتمحور بالخصوص حول اصلاح المنظومة التربوية و"تصفية" أشكال التشغيل الهش في مرحلة التعليم الابتدائي وتوفير الحماية الاجتماعية وتحسين القدرة الشرائية للمدرسينوأضاف أن من المطالب الأخرى التي تعتبر "أكيدة جدا" حسب توصيفه هي الترفيع في القيمة المالية للترقيات المهنية التي تعد أحد المداخيل لتحسين الأجور التي يعتبر عائدها المالي الحالي ضعيف ولا يشكل تغييرا للوضع المادي للمدرس الى جانب ايجاد آلية لتنظيم انتقال المنتمين للمسار المهني الى المسار العلمييشار الى أن وزير التربية فتحي السلاوتي كان قد صرح أول أمس السبت أن الظروف المالية الصعبة التي تمر بها البلاد لا تخول الاستجابة إلى كل المطالب التي تدعو الجامعة العامة للتعليم الأساسي إلى تحقيقها مقابل إلغاء إضرابها المزمع تنفيذه يومي 6 و7 أفريل الجاريوذكر أن جلسة تفاوض مع الجامعة العامة للتعليم الأساسي انعقدت يوم الجمعة 2 أفريل الجاري، بمقر الوزارة، لكن دون تحقيق نتائج، معبرا في المقابل عن الأمل في التوصل الى اتفاق يلغي الإضرابيذكر أن عدد مدرسي التعليم الابتدائي يبلغ حوالي 72 ألف مدرس، حسب ما صرح به الهواشي