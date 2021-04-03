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تاهل مروى العامري وسوار بوستة وسارة حمدي وزينب الصغير الى الالعب الاولمبية

مروى العامري
Publié le Samedi 03 Avril 2021 - 21:18 قراءة: 0 د, 23 ث
وات - تاهلت كل من مروى العامري (62 كلغ) وسوار بوستة (57 كلغ) وسارة حمدي (50 كلغ) وزينب الصغير (76 كلغ) الى الالعاب الاولمبية (طوكيو 2021) اليوم السبت خلال منافسات اليوم الثاني من الدورة الترشحية للاولمبياد المقامة حاليا بمدينة الحمامات.

وكان ترشح امس الجمعة كل من امجد معافي (وزن 77 كلغ) وهيكل عاشوري (وزن 97 كلغ) وسليمان نصر (وزن 67 كلغ) وامين قنيشي (وزن 130 كلغ) في منافسات المصارعة الرومانية.


وتختتم الدورة غدا الاحد بمنافسات المصارعة الحرة.

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