الوضع الوبائي بمختلف الولايات: السبت 3 أفريل 2021

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القصرين-كوفيد19: تسجيل حالتي وفاة و106 إصابات جديدة

مدنين-كوفيد19: رصد حالة وفاة و143 إصابة جديدة مع تسجيل نسق تصاعدي للحصيلة الوبائية بالجهة

بنزرت: مراجعة عدد من الاجراءات المعلنة للحد من انتشار فيروس "كورونا" المستجد



الكاف- كوفيد 19: غلق 3 مدارس إبتدائية بتاجروين وقسم في أحد المعاهد الثانوية بنبر إثر تسجيل إصابات في صفوف التلاميذ والإطار التربوي

الكاف-كوفيد19: تسجيل 47 إصابة وارتفاع في عدد المقيمين بالمستشفيات والخاضعين للحجر الصحي

القصرين-كوفيد19: تسجيل حالة وفاة و86 إصابة جديدة

القصرين-كوفيد19: تسجيل حالة وفاة و86 إصابة جديدة

كشف تحيين صدر صباح اليوم السبت عن الإدارة الجهوية للصحة بالقصرين عن تسجيل حالتي وفاة جديدتين جراء الإصابة بفيروس "كورونا" خلال الـ24 ساعة الأخيرة، إلى جانب رصد 106 إصابات من جملة 238 تحليلا مخبريا، ليرتفع بذلك عدد الإصابات منذ بدء الجائحة الى حدود أمس إلى 7086 إصابة منها 273 وفاة و6277 حالة شفاء.وتوزّعت الإصابات الجديدة بين كل من مدينة القصرين التي تضم معتمديات القصرين الشمالية، والجنوبية، والزهور بـ63 إصابة، ومعتمديات فريانة بـ8 إصابة، وتالة وماجل بلعباس وسبيطلة بـ7 إصابات لكل منها ، وفوسانة ب6 إصابات وحاسي الفريد ب3 إصابات وحيدرة ب2 إصابات وسبيبة ب3 إصابات فيما لم تسجل معتمديتي العيون وجدليان أية إصابةفي ظلّ النسق التصاعدي للاصابات بفيروس "كورونا" المسجّلة خلال الأسبوع الجاري في ولاية مدنين، بلغت حصيلة الاصابات الجملية منذ بداية الجائحة 10 الاف و116 اصابة بتسجيل 143 اصابة محلية جديدة أمس الجمعة، إلى جانب رصد حالة وفاة ارتفع معها اجمالي عدد الوفيات الى 406 وفيات.وأرجع مدير الصحة الوقائية بالادارة الجهوية للصحة بمدنين، زيد العنز، الارتفاع المتزايد للاصابات الى وجود عدة بؤر ناتجة عن حالة التراخي في احترام شروط الوقاية من هذا الوباء في الفترة الاخيرة وخاصة في العطلة المدرسية التي تزامنت مع تنظيم عدة مناسبات شهدت تجمعات كبيرة.وأضاف أنه يجري حاليا التثبت مخبريا مما اذا كان هذا الارتفاع الكبير للحالات الموجبة قد يكون بسبب عدوى السلالة البريطانية التي ثبت الى حد اليوم وجود حالة واحدة معزولة مصابة بها بالجهة.هذا وشهدت مختلف المعتمديات ارتفاعا في عدد الاصابات بالوباء حيث سجلت معتمدية بن قردان لاول مرة منذ فترة 30 اصابة، وتواصل ارتفاع الاصابات بمدنين الجنوبية بـ25 اصابة، وحومة السوق بـ24 اصابة، وجرجيس بـ21 اصابة، وميدون بـ17 اصابة، وسيدي مخلوف بـ16 اصابة، ومدنين الشمالية بـ9 اصابات، وبني خداش بإصابة وحيدة، فيما لم تسجل معتمدية اجيم أية اصابة.وتطوّرت حالات الشفاء من فيروس "كورونا" الى 8847 حالة شفاء منذ ظهور الوباء، بتسجيل 58 حالة شفاء جديدة منها 15 بمدنين الجنوبية، و7 بجرجيس، و6 بكل من مدنين الشمالية وسيدي مخلوف، و5 بكل من بن قردان وميدون، و4 حالات شفاء بكل من اجيم وحومة السوق، و3 حالات ببني خداش.واسفرت، من جهة اخرى، حملة التلقيح ضد فيروس "كورونا" منذ انطلاقها عن تطعيم 2714 من مهنيي الصحة وكبار السن منهم 406 تم تطعيمهم يوم امس بين المركزين الجهويين للتلقيح بمدنين وجربة.انتظم صباح اليوم السبت، بمقر ولاية بنزرت، اجتماع طارئ جمع أعضاء من اللجنة العلمية الجهوية المكلفة بمتابعة ومراقبة الوضع الوبائي، والسلط الجهوية والمحلية وعدد من المهنيين والنواب، تقرّر في أعقابه مراجعة وتعديل بعض الاجراءات المعلنة امس من قبل اللجنة الجهوية لتنظيم النجدة.وجاء في محضر اتفاق الجلسة أنه تم في إطار التفاعل مع مطالب المهنيين السماح باستعمال الكراسي والطاولات في المحلات المفتوحة للعموم كالمقاهي والمطاعم وذلك بنسبة 50 بالمائة من المساحة و20 بالمائة من المساحة بالنسبة للقاعات الرياضية، مع احترام اجراءات التباعد وفرض استعمال الكؤوس والأواني البلاستيكية ذات الاستعمال الوحيد، بينما تم الابقاء على بقية الاجراءات الوقائية المعلنة امس والتي سيتم العمل بها خلال الفترة المتراوحة بين يوم السبت 03 أفريل الى غاية يوم الاحد 11 أفريل 2021 بدخول الغاية، ومنها غلق الحمامات و تعليق صلاة الجمعة وغلق محلات الوضوء العمومية، الى جانب منع الاستهلاك على عين المكان للمأكولات والمشروبات بالمطاعم، ومنع التجمعات لأكثر من 04 أشخاص بالأماكن العمومية.كما تم ايضا اقرار تعليق الأسواق الأسبوعية بكامل ولاية بنزرت، ودعوة المؤسسات الخاصة خلال الفترة المذكورة إلى اعتماد نظام العمل عن بعد قدر الإمكان، وتنظيم العمل للحد من اكتظاظ وسائل التنقل وبمراكز العمل، و الاقتصار على 30 شخصا بالنسبة لمواكب الدفن، بالتوازي مع تشديد الرقابة والحرص على تنفيذ البروتوكولات الصحية بالمدارس الابتدائية، والإعدادية، والمعاهد الثانوية العمومية والخاصة والمؤسسات الجامعية.أعلنت المندوبية الجهوية للتربية بالكاف، اليوم السبت، عن غلق المدارس الابتدائية السماعلة، وخنقة العطش، وعين مرادة بمنطقة الحوض بمعتمدية تاجروين وكذلك قسم السنة الثالثة آداب بمعهد ابن الجزار بمدينة نبر، وذلك على إثر الانتشار الواسع لفيروس "كورونا" المستجد بالجهة وتسجيل إصابات في صفوف التلاميذ والإطار التربوي بهذه المؤسسات التربوية، وفق ما أفاد به المندوب الجهوي للتربية عادل المديوني، في تصريح إعلامي.من جانبها، قررت نقابة التعليم الثانوي بتاجروين تعليق الدروس اليوم بكافة المعاهد والإعداديات وطالبت بإرسال فريق طبي عاجل لتقصي انتشار فيروس كورونا بالمؤسسات التربوية واتخاذ القرارات المناسبة في شأنها، وذلك تنديدا بما وصفته بعدم ايفاء المندوبية الجهوية للتربية بالكاف بتعهداتها وعدم اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية التلاميذ والإطار التربوي من العدوى بالفيروس.سجّلت الادارة الجهوية للصحة بالكاف، اليوم السبت، في تحيينها للوضع الوبائي المتصل بانتشار فيروس "كورونا" المستجد بالجهة، 47 إصابة جديدة بالفيروس وذلك بعد صدور نتائج التحاليل المخبرية التي أجريت على 146 عينة رفعت بتاريخ 1 أفريل الجاري، وفق ما أفاد به رئيس مصلحة الإعلام والبرامج الصحية بالإدارة الجهوية للصحة عبد الباقي الجمني.وأوضح الجمني، في تصريح لـ"وات"، أنه باحتساب الحصيلة الجديدة يرتفع عدد الاصابات الجملية المسجلة بالجهة منذ بداية انتشار الوباء إلى 5638 حالة منها 180 وفاة و5241 حالة شفاء.ولفت إلى أن عدد المقيمين بالمستشفيات ارتفع بشكل ملحوظ ليصل إلى 53 حالة منها 15 حالة في أقسام الانعاش وهي أرفع حصيلة تسجل في الجهة منذ بداية انتشار الجائحة وذلك توازيا مع ارتفاع كبير لعدد الأشخاص الخاضعين للحجر الصحي خلال الايام العشرةالاخيرة الذين بلغ عددهم اليوم 397 شخصا مقابل أقل من 60 شخصا قبل أسبوعين.كشف تحيين صادر مساء أمس الجمعة عن الإدارة الجهوية للصحة بالقصرين عن تسجيل حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بفيروس "كورونا"، إلى جانب رصد 86 إصابة من جملة 222 تحليلا مخبريا، ليرتفع بذلك عدد الإصابات منذ بدء الجائحة الى حدود أمس إلى 6980 إصابة منها 271 وفاة و6277 حالة شفاء.وتوزّعت الإصابات الجديدة بين كل من مدينة القصرين التي تضم معتمديات القصرين الشمالية، والجنوبية، والزهور بـ41 إصابة، ومعتمديات فريانة بـ20 إصابة، وتالة بـ7 إصابات، وماجل بلعباس بـ4 إصابات، وحاسي الفريد وحيدرة وسبيبة وسبيطلة بـ3 إصابات لكل منها، وفوسانة بإصابة واحدة، ومثلها بجدليان فيما لم تسجل معتمدية العيون أية إصابة.هذا وبلغ عدد الحالات التي وقع ايواؤها بالمستشفى الجهوي بالقصرين منذ بدء الجائحة الى حدود اليوم 874 حالة، وفق ذات التحيين، فيما بلغ عدد الحالات التي تم ايواؤها بقسم العناية المركزة بقسم كوفيد 19بالمستشفى الجهوي، 94 حالة.وبلغ عدد الأشخاص الذين تم تطعيمهم ضد وباء "كورونا" بولاية القصرين منذ إنطلاق الحملة الوطنية إلى حدود كامل يوم أمس الجمعة 1416 شخصا بين أعوان الصحة العاملين في الخطوط الأمامية في مجابهة الجائحة وكبار السن الذين تتجاوز أعمارهم 75 سنة منهم 366 شخصا تم تطعيمهم أمس.كشف تحيين صادر مساء أمس الجمعة عن الإدارة الجهوية للصحة بالقصرين عن تسجيل حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بفيروس "كورونا"، إلى جانب رصد 86 إصابة من جملة 222 تحليلا مخبريا، ليرتفع بذلك عدد الإصابات منذ بدء الجائحة الى حدود أمس إلى 6980 إصابة منها 271 وفاة و6277 حالة شفاء.وتوزّعت الإصابات الجديدة بين كل من مدينة القصرين التي تضم معتمديات القصرين الشمالية، والجنوبية، والزهور بـ41 إصابة، ومعتمديات فريانة بـ20 إصابة، وتالة بـ7 إصابات، وماجل بلعباس بـ4 إصابات، وحاسي الفريد وحيدرة وسبيبة وسبيطلة بـ3 إصابات لكل منها، وفوسانة بإصابة واحدة، ومثلها بجدليان فيما لم تسجل معتمدية العيون أية إصابة.هذا وبلغ عدد الحالات التي وقع ايواؤها بالمستشفى الجهوي بالقصرين منذ بدء الجائحة الى حدود اليوم 874 حالة، وفق ذات التحيين، فيما بلغ عدد الحالات التي تم ايواؤها بقسم العناية المركزة بقسم كوفيد 19بالمستشفى الجهوي، 94 حالة.وبلغ عدد الأشخاص الذين تم تطعيمهم ضد وباء "كورونا" بولاية القصرين منذ إنطلاق الحملة الوطنية إلى حدود كامل يوم أمس الجمعة 1416 شخصا بين أعوان الصحة العاملين في الخطوط الأمامية في مجابهة الجائحة وكبار السن الذين تتجاوز أعمارهم 75 سنة منهم 366 شخصا تم تطعيمهم أمس.