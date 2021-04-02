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هبوب رياح رملية بالجنوب التونسي يومي السبت والاحد

Publié le Vendredi 02 Avril 2021 - 19:47 قراءة: 0 د, 17 ث
يتميز الوضع الجوي، يومي السبت 03 و الأحد 04 افريل 2021، بهبوب رياح قوية بمناطق الجنوب تكون مثيرة للرمال والأتربة

وحسب نشرة متابعة اصدرها المعهد الوطني للرصد الجوي، الجمعة، تتراوح السرعة القصوى لهذه الرياح الرملية، التي جاءت على اثر تمركز منخفض جوي صحراوي على البلاد، بين 60 و80 كلم/س مع انخفاض للرؤيا الافقية الى دون 400 متر.






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