وزير الصحة يؤكد أن لجنة اليقظة الدوائية أوصت باستخدام لقاح استرازينيكا

وات -

كشف وزير الصحة فوزي مهدي، أن لجنة اليقظة الدوائية باللجنة العلمية لمجابهة كورونا أوصت باستخدام لقاح استرازينكا البريطاني المضاد لكوفيد - 19 خصوصا للأشخاص الذين تتجاوز سنهم60 عاما.وأكد، ردا على سؤال (وات) على هامش ندوة صحفية عقدها، اليوم الجمعة حول الوضع الوبائي، أن تونس أقرت استخدام استرازينيكا بناء على توصية من لجنة اليقظة الدوائية وبناءا على أراء منظمة الصحة العالمية ووكالة الأدوية الأوروبية اللتان أجازتا استخدامه، مؤكدتان، فعاليته.ويأتي تصريح الوزير، غداة تسلم تونس شحنة ب 98 ألفا و400 جرعة من هذا التلقيح ضمن مبادرة كوفاكس العالمية التي تنفذها منظمة الصحة العالمية لتوفير اللقاح للبلدان الأقل دخلا.وكان فوزي مهدي قد أكد أمس خلال موكب انتظم لتسلم هذه الشحنة، أن استرازينكا سليم وصالح للاستعمال وتم ترخيص استعماله من قبل منظمة الصحة العالمية، لافتا إلى أن وزارة الصحة تتفاعل مع كل التطورات العلمية الخاصة بالتلاقيح.جدير بالذكر، أن اللقاح البريطاني كان قد واجه خلال شهر مارس موجة تشكيك حول آثاره الجانبية، ما دفع بعدة بلدان الى تعليق استعماله قبل أن توصي منظمة الصحة العالمية ووكالة الأدوية الأوروبية بمواصلة استخدامه.وكان ممثل منظمة الصحة العالمية بتونس ايف سوتيران ، أكد أن هذا اللقاح آمن وفعال وفوائده تفوق مخاطره طبقا لما أثبتته التحاليل المنجزة من قبل عديد الهياكل المختصة بالترخيص للقاحات، موضحا ان لهذا اللقاح عوارض جانبية محتملة كغيره من اللقاحات والمنتجات الداوئية عموما.وذكر بقرار عدد من البلدان استعمال لقاح "أسترازينيكا" البريطاني للأشخاص الذين تتجاوز أعمارهم 60 سنة، باعتبار ان الاعراض الجانبية ظهرت فقط على الشباب بتسجيل حالات تخثر في الدم في صفوف شباب تلقوا هذا اللقاح.