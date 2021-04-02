أربعة أفلام تونسية في المسابقة الرسمية لمهرجان مالمو للسينما العربية

// الرجل الذي باع ظهره

// الهربة

// المدسطنسي

تسجل السينما التونسية حضورها في المسابقة الرسمية لمهرجان مالمو للسينما العربية في دورته الحادية عشرة، بأربعة أفلام هي "الرجل الذي باع ظهره" لكوثر بن هنية" و"الهربة" لغازي الزغباني و"المدسطنسي" لحمزة العوني، بالإضافة إلى الفيلم القصير "حياة" لمرفت مديني كمون.وشريط "الرجل الذي باع ظهره" هو عمل روائي طويل من إنتاج مشترك بين تونس (شركة "تيلي فيلم" و"تانيت فيلم") وفرنسا وألمانيا وبلجيكا والسويد، ويجمع أسماء سينمائية عالمية بارزة من بينها الممثلة "مونيكا بلوتشي".وتدور أحداث الفيلم حول "سام علي، السوري المُهاجر إلى لبنان هربًا من الحرب في سوريا، وآملًا في الالتحاق بحبيبته في العاصمة البلجيكية بروكسال. فيظل عالقًا في لبنان، بلا وثائق سفر. يرتاد سام المعارض الفنية في بيروت بهدف تناول الشراب والطعام، لينتبه له في إحدى المناسبات فنان أمريكي معاصر، ويتعاقد معه ويغير مسار حياته".أما فيلم "الهربة"، فهو روائي طويل مدته 90 دقيقة، بطولة غازي الزغباني ونادية بوستة ومحمد حسين قريع.وتدور أحداث الفيلم حول هروب متشدّد ديني من قبضة الأمن، ولجوئِه إلى غرفة "مومس" للاحتماء بها من أنظار الأمنيين. فتعمل "المومس" على مساعدته رغم التناقض الشديد في الأفكار بينهما بما هو متشدّد، بينما هي حاملة لأفكار متحرّرة.ويعتبر هذا العمل السينمائي "المدسطنسي" الفيلم الطويل الثاني في رصيد هذا المخرج حمزة العوني، بعد فيلم "جمل بروطة" (2013). و"المدسطنسي" مصطلح يعني "المستبعد" أو "المنفي" ويُطلق عليه بالفرنسية "le disqualifié" وبالأنقليزية "the disqualified"، تدور أحداثه بمنطقة المحمدية إحدى الأحياء الشعبية الواقعة في ضواحي العاصمةالتونسية، وفيه يتتبّع المخرج حياة محرز منذ سنة 2005 ولمدة 12 سنة، وهو شاب مُدمنٌ على القمار في سباق الخيل، لكنه أيضا موهوب في مجال الرقص والمسرح.وتقام الدورة الحادية عشرة لمهرجان مالمو للسينما العربية بين 6 و11 أفريل. ويضم البرنامج 40 فيلمًا (15 فيلما طويلا و25 فيلما قصيرا)، من إنتاج 11 دولة عربية مختلفة، مع شراكات إنتاجية من 7 دول أوروبية.وتتكون لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الطويلة من المخرجة الفلسطينية نجوى نجار، الممثلة والمخرجة السعودية فاطمة البنوي، الباحثة السينمائية المغربية ليلى شرادي، الإعلامية اللبنانية ريا أبي راشد، بالإضافة إلى كاتب السيناريو المصري تامر حبيب.أما لجنة تحكيم مسابقة الأفلام القصيرة فتضم كل من المخرجة والمنتجة اللبنانية مانو نمّور، والمخرجة والمنتجة المصرية ماجي أنور، والناقد الجزائري فيصل شيباني، والناقد البحريني طارق البحار، والممثل الإماراتي منصور الفيلي.