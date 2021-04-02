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وزارة الفلاحة تتلقى إشعار بخصوص ظهور قناديل بحر سامّة بشاطىء أميلكار بسيدي بوسعيد

Rhalah, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons
Publié le Vendredi 02 Avril 2021 - 14:19 قراءة: 0 د, 32 ث
وات - تلقّت المصالح المركزيّة لوزارة الفلاحة والموارد المائيّة والصيد البحري إشعارا بشأن ظهور قناديل البحر السامّة أو ما يعرف بالـ"الحرّيقة" من نوعية Physalia physalis بشاطئ أميلكار بسيدي بوسعيد، بتونس العاصمة، بحسب بلاغ صادر عن الوزارة.

وأفاد، المصدر ذاته، تحوّل فريق علمي من المعهد الوطني لعلوم وتكنولوجيا البحار على عين المكان للمعاينة. وتبيّن وجود حرّيقة وحيدة، يبلغ طول مجسّاتها أكثر من 50 صم وقيس عوامتها حوالي 20 صم ولونها أزرق مائل إلى البنفسجي.


وجدّدت الوزارة دعوتها لكافة المواطنين للتبليغ عن تواجد هذا الصنف بشواطىء البلاد كما تدعوهم إلى تجنب اللمس والاحتكاك بهذه النوعية من القناديل. وأكّدت الوزارة بقاء مصالحها المركزية والجهويّة في حالة يقظة ومتابعة لهذه الظاهرة.


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