وزير الشؤون الثقافية يشرف على جلسة عمل خاصة بمتابعة مشروع ترميم "القصر الحسيني " بحمام الأنف وسبل إعادة توظيفه

في إطار متابعة مشاريع الترميم وإعادة التوظيف للمعالم التاريخية في تونس أشرف وزير الشؤون الثقافية بالنيابة الحبيب عمار بحضور والي بن عروس علي سعيد على جلسة عمل خاصة بمتابعة مشروع ترميم القصر الحسيني بحمام الأنف وإمكانيات توظيفه المتاحة مستقبلا.انتظمت الجلسة بحضور رئيس بلدية حمام الانف محمد العياري ومدير الديوان الوطني للمياه المعدنية رزيق الوسلاتي والنائب بمجلس نواب الشعب سميرة سايحي والمدير العام للمعهد الوطني للتراث فوزي محفوظ والمديرة العامة لوكالة إحياء التراث والتنمية الثقافية آمال حشانة ومدير إدارة التراث أحمد شعبان وعدد آخر من إطارات الوزارة ومديريها العامّين.وأكّد وزير الشؤون الثقافية بالنيابة على أهمّية تثمين المواقع التاريخية والتراثية وإعادة إحيائها في إطار يضمن لها استمرارية إشعاعها عبر الزمن كونها هوية شعوب وحضارات، تؤسس للمعنى والفكر والتاريخ عبر الأزمان.وتناولت الجلسة ملفّ القصر الحسيني في متابعة لوضعيته الرّاهنة وكيفية ترميمه وإعادة توظيفه من جديد توظيفا ثقافيا بالأساس لا يمسّ من جوهر المعلم وقيمته العلمية والتاريخية.وقد تمّ الاتفاق على تنظيم زيارة ميدانية للقصر الحسيني بهدف الاجتماع مع طالب لزمة استغلاله لمتابعة خطوات إعادة توظيفه وفتحه للعموم من جديد.