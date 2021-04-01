   Jammoussi - عيون البدوية  

وزارة النقل واللوجستيك تقوم بحركة جزئية على راس 4 ادارات جهوية بولايات تونس الكبرى

Publié le Jeudi 01 Avril 2021 - 18:14 قراءة: 0 د, 20 ث
أعلنت وزارة النقل واللوجستيك ، الخميس، عن القيام بحركة جزئية على رأس 4 ادارات جهوية للنقل واللوجستيك تابعة لولايات تونس الكبرى.

وافادت الوزارة ، في بلاغ لها، عن تعيين فتحي التوي مديرا جهويا للنقل واللوجستيك بتونس وعائشة مبروكي النصيري مديرة جهوية للنقل واللوجستيك بأريانة.


واضافت انها قامت بتعيين المعز لدين الله عبد السلام مديرا جهويا للنقل واللوجستيك ببن عروس والحبيب عمار مديرا جهويا للنقل واللوجستيك بمنوبة.



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