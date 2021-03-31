فرجاني ساسي وسيف الجزيري يستانفان التمارين مع الزمالك المصري

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عاد الثنائي الدولي التونسي فرجاني ساسي وسيف الدين الجزيري امس الى القاهرة وشاركا اليوم في تدريبات فريقهما نادي الزمالك على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بالقاهرة حسب ما افاد به النادي.وكان المهاجم سيف الدين الجزيري الذي التحق بنادي الزمالك في جانفي الماضي شارك في مقابلتي المنتخب الوطني مع منتخبي ليبيا 5-2 وغينيا الاستوائية ( 2-1) وسجل ثلاثة اهداف في المقابلتين بينما شارك لاعب الوسط فرجاني ساسي في مباراة المنتخب التونسي مع منتخب غيينا الاستوائية في التصفيات الإفريقية المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الافريقية.ويذكر ان الصفحة الرسمية لنادي الزمالك علي موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" ابرزت تألق الدولي التونسي سيف الدين الجزيري مهاجم الزمالك مع منتخب بلاده بعد ان سجل 3 أهداف فى تصفيات كاس أمم أفريقيا .وكتبت الصفحة "كــــان فى الـــمــوعد .. مهاجمنا سيف الدين الجزيري هداف منتخب نسور قرطاج".ويحل فريق الزمالك ضيفا على مولودية الجزائر السبت المقبل، ضمن الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.