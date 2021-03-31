"النهضة" تعلن رفعها قضية ضد صحيفة "الانوار" والصحيفة تؤكد "استعدادها لمواجهة اي تهمة بالحجج والوثائق"

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اعلنت حركة النهضة اليوم الاربعاء أنه تم رفع قضية ضدّ صحيفة "الانوار" وناشر مقال قالت انه "مضلل"، وكل من سيكشف عنه البحث .واضافت الحركة في بلاغ ان الصحيفة "عمدت الى نشر مقال تدعي فيه زورا وبهتانا على رئيس الحركة ورئيس مجلس نواب الشعب راشد الغنوشي امتلاكه لآلاف المليارات وإدارته لشبكات أسلحة قاريّة وغيرها من الادعاءات الكاذبة" مشيرة الى أنها تقدمت بعدد من القضايا ضدّ بعض الشخصيات التي "ادّعت زورا على حركة النهضة وقياداتها وقادت حملات تحريض وتشويه ضدّها."كما دعت جميع صانعي الرأي العام الى التحرّي في المعطيات وتجنّب استهداف الأشخاص وأعراضهم، والحذر من إشاعة أخبار زائفة تهدّد الإستقرار وتمسّ من صورة تونس وتجربتها الديمقراطيةمن جهته اوضح رئيس تحرير صحيفة "الانوار" نجم الدين العكاري في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء ان جريدته مستعدة للذهاب للقضاء ومواجهة اي تهمة بالحجج والوثائق التي تثبت صحة المعلومات الواردة في المقال الذي تم نشره بالصحيفة في العدد الصادر يوم الجمعة الفارط .واضاف العكاري ان العمل الصحفي للجريدة هو "عمل مهني مستقل هدفه تقديم المعلومة الثابتة خدمة للراي العام دون اهداف سياسية" مؤكدا ان "الصحيفة وصحفييها ليست لهم خصومة مع اي حزب ولا ولاء لهم الا للوطن ".