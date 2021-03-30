الشبكة التونسية للتصدي لمنظومة التطبيع تدعو التونسيين إلى الانخراط في المقاومة الشعبية عبر سلاح المقاطعة

دعت الشبكة التونسية للتصدي لمنظومة التطبيع التونسيين الي مزيد الانخراط في المقاومة الشعبية وخاصة في مستوى التعويل على سلاح المقاطعة السياسية والاقتصادية والثقافية والاعلامية والاستهلاكية لكل الكيانات الموالية للعدو الصهيوني.وقالت في بيان أصدرته اليوم الثلاثاء بمناسبة إحياء يوم الأرض "إن منظومة التطبيع تعمل على ضرب معنويات الشعب التونسي وسحق ارادته في عدم الاعتراف والمقاطعة ودعم المقاومة وتخريب ثقافته الوطنية وتحييده عن الصراع عبر تجميد دور تونس المعنوي والسياسي التاريخي واخراجها من معادلة مقاومة العدو الصهيوني والانتصار لقضية التحرر الفلسطيني".واضافت أن هذه المنظومة التي تقوم على الاختراق والاحتواء التدريجي وشراء الذمم وتجنيد الخونة ستتحطم أمام صمود التونسيين وقواهم الوطنية مهما بلغ حجم الجرائم التطبيعية المتواصلة والمتفاقمة أمام صمت رسمي مريب لنظام الحكم القائم منذ سنة 2011 .واعتبرت ان تعامل الطبقة السياسية الحاكمة مع العدو الصهيوني تمثل أكبر عائق استراتيجي أمام تحرر تونس وشعبها وأمام تنميتها وتطورها واستقلالها وتجسيد سيادتها الكاملة وحفظ أمنها القومي، وأمام رسم سياساتها الوطنية السيادية والإنقاذية في كل المجالات.واتهمت الشبكة العدو الصهيوني وعدة دول باختراق المجتمع التونسي وخاصة المجتمع المدني من أجل فرض الأمر الواقع وتدريب المطبعين وتوظيفهم لخلق أرضية سياسية مناسبة للتطبيع بارساء بنية تحتية وديبلوماسبة تطبيعية غير رسمية وبعث مشاريع تطبيعية.وحيت الشعب الفلسطيني الصامد وقواه الكفاحية وكل أطر نضاله في كل العالم، داعية اياه لمزيد الوحدة على قاعدة المقاومة والتحرير وتحقيق العودة وانتزاع فلسطين كاملة من النهر إلى البحر.