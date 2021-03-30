اعلان جملة من القرارت لفائدة قطاعي الشباب والرياضة بجهة المهدية

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افادت وزارة الشباب والرياضة والإدماج المهني انه في إطار زيارة الوفد الحكومي إلى ولاية المهدية من 24 إلى 27 مارس 2021 لمتابعة تنفيذ القرارات الوزارية، تم تكليف ممثل وزارة الشباب والرياضة والإدماج المهني رفيق بن عامر بتنسيق أشغال احدى الورشات التي تضم قطاعات الصحة والنقل و الشباب والرياضة والثقافة والتربية والشؤون الدينية والتعليم العالي.وبينت انه في ما يتعلق بالملفات الراجعة بالنظر لوزارة الشباب والرياضة والادماج المهني تم إقرار صرف منح الجمعيات الرياضية بولاية المهدية وحل الإشكاليات العقارية التي تحول دون إنطلاق بعض المشاريع الراجعة بالنظر للوزارة على غرار إمضاء قرار التحويز الوقتي بالنسبة للقاعة الرياضية بالرجيش المبرمجة منذ 2013 وفض الإشكال العقاري المتعلق بملعب شربان وسيتم ترسيم أشغال تعشيبه ضمن ميزانية سنة 2022 .كما تقرر التعهد بتوفير فارق الكلفة بالنسبة لمشروع تهيئة المركب الرياضي بالمهدية ومشروع إحداث ملعب بلدي بالبرادعة .اما بخصوص المشاريع الشبابية والرياضية المدرجة في إطار برنامج التنمية المندمجة والتي تعاني صعوبات عقارية فقد تم التعهد من قبل وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية بتسوية الوضعية العقارية لجميع هذه المشاريع