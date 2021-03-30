الرابطة 1- برنامج مقابلات الجولة الثانية والعشرين

- في ما يلي برنامج مقابلات الجولة الثانية والعشرين لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم التي ستقام نهاية الاسبوع الجاري:
السبت 3 افريل
في القيروان - س 14
شبيبة القيروان - اتحاد بن قردان
الاحد 4 افريل
في المنزه - س 14
النادي الافريقي - مستقبل سليمان
في باجة - س 14
الاولمبي الباجي - الاتحاد المنستيري
في تطاوين - س 14
اتحاد تطاوين - نجم المتلوي
مقابلات الملعب التونسي - الترجي الرياضي ومستقبل الرجيش - النجم الساحلي والنادي الصفاقسي - النادي البنزرتي سيتم تعيينها لاحقا بسبب الالتزامات القارية للترجي الرياضي والنجم الساحلي والنادي الصفاقسي.
السبت 3 افريل
في القيروان - س 14
شبيبة القيروان - اتحاد بن قردان
الاحد 4 افريل
في المنزه - س 14
النادي الافريقي - مستقبل سليمان
في باجة - س 14
الاولمبي الباجي - الاتحاد المنستيري
في تطاوين - س 14
اتحاد تطاوين - نجم المتلوي
مقابلات الملعب التونسي - الترجي الرياضي ومستقبل الرجيش - النجم الساحلي والنادي الصفاقسي - النادي البنزرتي سيتم تعيينها لاحقا بسبب الالتزامات القارية للترجي الرياضي والنجم الساحلي والنادي الصفاقسي.
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