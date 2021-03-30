الرابطة 1- برنامج مقابلات الجولة الثانية والعشرين

في القيروان - س 14شبيبة القيروان - اتحاد بن قردانفي المنزه - س 14النادي الافريقي - مستقبل سليمانفي باجة - س 14الاولمبي الباجي - الاتحاد المنستيريفي تطاوين - س 14اتحاد تطاوين - نجم المتلويمقابلات الملعب التونسي - الترجي الرياضي ومستقبل الرجيش - النجم الساحلي والنادي الصفاقسي - النادي البنزرتي سيتم تعيينها لاحقا بسبب الالتزامات القارية للترجي الرياضي والنجم الساحلي والنادي الصفاقسي.