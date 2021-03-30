الوكالة العقارية الصناعية تحصل على تجديد لعلامة "مرحبا " المخصصة لجودة استقبال الحرفاء

تسلمت الوكالة العقارية الصناعية ، امس الاثنين، تجديد علامة " مرحبا " المخصصة لجودة استقبال الحرفاء والتي نالتها سنة 2011وقام وزير الصناعة بالنيابة محمد بوسعيد ،خلال موكب انعقد بمقر الوكالة العقارية الصناعية ، امس الاثنين، بتسليم العلامة الممنوحة من طرف المعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية وفق بلاغ نشرته الوزارة.ووضع المعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية بالتعاون مع وحدة جودة الخدمات الإدارية التابعة للوزارة الأولى علامة "مرحبا" لضمان جودة خدمات الاستقبال داخل المصالح العمومية طبقًا لمتطلبات فنية محددة يمكن تطبيقها وتعميمها لدى الهياكل العمومية .وتشير بيانات المعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية الى حصول 35 مؤسسة على علامة "مرحبا" علما وان فترة صلوحيتها تغطي 3 سنوات من تاريخ الحصول عليها.وأكد بوسعيد ، أن علامة "مرحبا " تعد مكسبا للوكالة العقارية الصناعية مما يتطلب مزيد تطويرها واعتمادها في مختلف المؤسسات والإدارات العمومية.واعتبر أن رقمنة الإدارة تعتبر اليوم من الأولويات خاصة في مجال الحوكمة وعلاقتها باستقطاب المستثمرين وتسهيل عملية انجاز وتهيئة المناطق الصناعية.وأفاد أن وظيفة الاستقبال وتحسين العلاقة بين الإدارة ومستخدميها تعتبر من أهم محاور الاستراتيجية الوطنية للتأهيل والإصلاح الإداري باعتبار تأثيرها على العمل الإداري ومساهمتها في تهيئة المناخ وإرضاء الحريف.