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بطولة القسم الوطني "أ" لكرة اليد: برنامج الجولة الرابعة ايابا

Publié le Lundi 29 Mars 2021 - 14:44 قراءة: 0 د, 46 ث
وات - فيما يلي برنامج مقابلات الجولة الرابعة ايابا من المرحلة الأولى لبطولة القسم الوطني "أ" لكرة اليد التي ستجرى بعد غد الأربعاء دون حضور جمهور:

الأربعاء 31 مارس 2021
المجموعة الأولى

في قاعة بني خيار (س15 )
البعث الرياضي ببني خيار - سبورتينغ المكنين
في قاعة باردو ( س 15)
الملعب التونسي - أولمبيك سليمان

المجموعة الثانية
في قاعة الشيحية (س15)
الشبيبة الرياضية بالشيحية - نادي كرة اليد بقصور الساف
في قاعة مساكن (س 15)
الهلال الرياضي بمساكن - النجم الرياضي الرادسي

المجموعة الثالثة
في قاعة جمال (س 15)
نادي كرة اليد بجمال - النادي الافريقي
في قاعة الفطناسي (س 15)
النادي الرياضي البنزرتي - جندوبة الرياضية لكرة اليد

المجموعة الرابعة
في قاعة منزل تميم (س 15)
الاتحاد الرياضي التميمي - النادي الرياضي بساقية الزيت
في قاعة طبلبة (س 15 )
النسر الرياضي بطبلبة - مكارم المهدية
في قاعة صيادة (س15)
الاتحاد الرياضي بصيادة - السهم الرياضي بمنزل حر



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