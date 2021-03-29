بطولة القسم الوطني "أ" لكرة اليد: برنامج الجولة الرابعة ايابا

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فيما يلي برنامج مقابلات الجولة الرابعة ايابا من المرحلة الأولى لبطولة القسم الوطني "أ" لكرة اليد التي ستجرى بعد غد الأربعاء دون حضور جمهور:في قاعة بني خيار (س15 )البعث الرياضي ببني خيار - سبورتينغ المكنينفي قاعة باردو ( س 15)الملعب التونسي - أولمبيك سليمانفي قاعة الشيحية (س15)الشبيبة الرياضية بالشيحية - نادي كرة اليد بقصور الساففي قاعة مساكن (س 15)الهلال الرياضي بمساكن - النجم الرياضي الرادسيفي قاعة جمال (س 15)نادي كرة اليد بجمال - النادي الافريقيفي قاعة الفطناسي (س 15)النادي الرياضي البنزرتي - جندوبة الرياضية لكرة اليدفي قاعة منزل تميم (س 15)الاتحاد الرياضي التميمي - النادي الرياضي بساقية الزيتفي قاعة طبلبة (س 15 )النسر الرياضي بطبلبة - مكارم المهديةفي قاعة صيادة (س15)الاتحاد الرياضي بصيادة - السهم الرياضي بمنزل حر