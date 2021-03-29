بطولة القسم الوطني "أ" لكرة اليد: برنامج الجولة الرابعة ايابا

وات - فيما يلي برنامج مقابلات الجولة الرابعة ايابا من المرحلة الأولى لبطولة القسم الوطني "أ" لكرة اليد التي ستجرى بعد غد الأربعاء دون حضور جمهور:
الأربعاء 31 مارس 2021
المجموعة الأولى
في قاعة بني خيار (س15 )
البعث الرياضي ببني خيار - سبورتينغ المكنين
في قاعة باردو ( س 15)
الملعب التونسي - أولمبيك سليمان
المجموعة الثانية
في قاعة الشيحية (س15)
الشبيبة الرياضية بالشيحية - نادي كرة اليد بقصور الساف
في قاعة مساكن (س 15)
الهلال الرياضي بمساكن - النجم الرياضي الرادسي
المجموعة الثالثة
في قاعة جمال (س 15)
نادي كرة اليد بجمال - النادي الافريقي
في قاعة الفطناسي (س 15)
النادي الرياضي البنزرتي - جندوبة الرياضية لكرة اليد
المجموعة الرابعة
في قاعة منزل تميم (س 15)
الاتحاد الرياضي التميمي - النادي الرياضي بساقية الزيت
في قاعة طبلبة (س 15 )
النسر الرياضي بطبلبة - مكارم المهدية
في قاعة صيادة (س15)
الاتحاد الرياضي بصيادة - السهم الرياضي بمنزل حر
أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
الأربعاء 31 مارس 2021
المجموعة الأولى
في قاعة بني خيار (س15 )
البعث الرياضي ببني خيار - سبورتينغ المكنين
في قاعة باردو ( س 15)
الملعب التونسي - أولمبيك سليمان
المجموعة الثانية
في قاعة الشيحية (س15)
الشبيبة الرياضية بالشيحية - نادي كرة اليد بقصور الساف
في قاعة مساكن (س 15)
الهلال الرياضي بمساكن - النجم الرياضي الرادسي
المجموعة الثالثة
في قاعة جمال (س 15)
نادي كرة اليد بجمال - النادي الافريقي
في قاعة الفطناسي (س 15)
النادي الرياضي البنزرتي - جندوبة الرياضية لكرة اليد
المجموعة الرابعة
في قاعة منزل تميم (س 15)
الاتحاد الرياضي التميمي - النادي الرياضي بساقية الزيت
في قاعة طبلبة (س 15 )
النسر الرياضي بطبلبة - مكارم المهدية
في قاعة صيادة (س15)
الاتحاد الرياضي بصيادة - السهم الرياضي بمنزل حر
أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
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