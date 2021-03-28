الكامرون 2021 -المنتخب التونسي المتاهل الى النهائيات يكسب فوزه الخامس في التصفيات على حساب غينبا الاستوائية 2-1

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فاز المنتخب التونسي لكرة القدم اليوم بملعب حمادي العقربي برادس على منتخب غينيا الاستوائية بنتيجة 2-1 في الجولة السادسة الاخيرة من تصفيات كاس امم افريقيا 2021 ( المجموعة العاشرة).وسجل للمنتخب التونسي كل من سيف الدين الجزيري د5 وكارلوس مارتيناز ضد مرماه د52 فيما جاء الهدف الوحيد لمنتخب غينيا الاستوائية عن طريق فراس شواط ضد مرماه د88وهو الفوز الخامس للمنتخب التونسي في التصفيات مقابل تعادل واحد.وكان المنتخب التونسي تاهل الى نهائيات كاس الامم الافريقية الكامرون 2021بمعية ضيفه منتخب غينيا الاستوائية.وتصدرالمنتخب الوطني مجموعته العاشرة برصيد 16 نقطة فيما تحصل منتخب غينيا الاستوائية الثاني في الترتيب على 9 نقاط