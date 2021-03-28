الكامرون 2021 -المنتخب التونسي المتاهل الى النهائيات يكسب فوزه الخامس في التصفيات على حساب غينبا الاستوائية 2-1

وات - فاز المنتخب التونسي لكرة القدم اليوم بملعب حمادي العقربي برادس على منتخب غينيا الاستوائية بنتيجة 2-1 في الجولة السادسة الاخيرة من تصفيات كاس امم افريقيا 2021 ( المجموعة العاشرة).
وسجل للمنتخب التونسي كل من سيف الدين الجزيري د5 وكارلوس مارتيناز ضد مرماه د52 فيما جاء الهدف الوحيد لمنتخب غينيا الاستوائية عن طريق فراس شواط ضد مرماه د88
وهو الفوز الخامس للمنتخب التونسي في التصفيات مقابل تعادل واحد.
وكان المنتخب التونسي تاهل الى نهائيات كاس الامم الافريقية الكامرون 2021
بمعية ضيفه منتخب غينيا الاستوائية.
وتصدرالمنتخب الوطني مجموعته العاشرة برصيد 16 نقطة فيما تحصل منتخب غينيا الاستوائية الثاني في الترتيب على 9 نقاط
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وسجل للمنتخب التونسي كل من سيف الدين الجزيري د5 وكارلوس مارتيناز ضد مرماه د52 فيما جاء الهدف الوحيد لمنتخب غينيا الاستوائية عن طريق فراس شواط ضد مرماه د88
وهو الفوز الخامس للمنتخب التونسي في التصفيات مقابل تعادل واحد.
وكان المنتخب التونسي تاهل الى نهائيات كاس الامم الافريقية الكامرون 2021
بمعية ضيفه منتخب غينيا الاستوائية.
وتصدرالمنتخب الوطني مجموعته العاشرة برصيد 16 نقطة فيما تحصل منتخب غينيا الاستوائية الثاني في الترتيب على 9 نقاط
أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
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