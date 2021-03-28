إضراب بثلاثة ايام مع وقف الانتاج في حقوق شركة " ايني" الايطالية في صحراء ولاية تطاوين

وات -

قرّر الاتحاد الجهوي للشغل بتطاوين دعوة منظوريه العاملين في حقول "وادي زار" و"جبل كروز" والبرمة التابعة لشركة " إيني" الايطالية في صحراء ولاية تطاوين الى تنفيذ إضراب عن العمل ايام 31 مارس ويومي 1و2 افريل القادم مع وقف الإنتاج.وياتي هذا الاضراب الذي أصدر الاتحاد بشانه بلاغا بعد ظهر الجمعة تلقى مراسل (وات) نسخة منه نتيجة غياب ممثل الشركة عن الجلسة الصلحية التي دعت اليها السلط الجهوية يوم امس الجمعة وبالتالي فشلها، وأشار الاتحاد أنّه قرّر هذا الإضراب الذي تأجّل في مناسبتين..وكان الاتحاد الجهوي قد اصدر في هذا الشان برقية إضراب يوم غرة ديسمبر الماضي للنظر في الوضع الاجتماعي لمنظوريه العاملين في هذه الحقول البترولية للمطالبة بسد الشغورات وفتح الانتدابات الداخلية والعودة الى نظام 14/14 والتمتع بالرخصة السنوية خالصة الاجر وبالزي المهني وتحسين ظروف العمل والاقامة والاعاشة والتكوين في جميع الاختصاصات اللازمة حسب ما ورد في هذه البرقية.