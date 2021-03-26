وزير الصحة: تسجيل ارتفاع في توافد المصابين بالكوفيد على أقسام الأكسيجين والانعاش وهو ما ينذر بخطورة الانتقال إلى موجة ثالثة

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أفاد وزير الصحة فوزي مهدي اليوم الجمعة أن الهياكل الصحية تسجل حاليا، توافد المرضى المصابينبكوفيد- 19 على أقسام الأكسيجين وأقسام الانعاش بالمستشفيات، وهو ما ينذر بخطورة الانتقال إلى مرحلة ثالثة أو موجة ثالثة مؤكدا ضرورة الاقبال على التلقيح الذي يظل الحل الوحيد لحماية المواطنين من الجائحة وخطورتها ولتفادي تأزم الوضع الوبائي في البلادولفت فوزي مهدي خلال موكب تسلم مساعدات من الاتحاد الاوروبي لفائدة برنامج " الصحة عزيزة " بقيمة 13 مليون يورو اليوم بالمستودع المركزي لوزارة الصحة بباردو إلى أن الارتفاع ناجم في جزء منه عن الاصابات بالسلالات الجديدة وأساسا البريطانية وفي كل مرة يتم اكتشاف ارتفاع في عدد الحالات يتم عزل المنطقة لحصر الفيروس وتفادي انتشاره في مناطق أخرى خاصة في مناطق مكتظة كما في تونس الكبرى التي يصعب فيها عزل المناطقوأضاف قائلا " إذا ما انخرط الجميع في الالتزام بتطبيق الاجراءات الوقائية وبالتلقيح في أسرع وقت وأساسا لكبار السن والمصابين بأمراض مزمنة، فإن ذلك من شأنه أن يساهم في تحقيق أهداف التلقيح ولا سيما في الحد من الحالات الخطيرة والوفيات"وأفاد الوزير أن الهياكل الصحية عادت إلى القيام بتتبع الاتصالات المباشرة لكل حالة ثبت إصابتها بكوفيد 19والقيام بالتحليل لهم مذكرا بضرورة الالتزام بالاجراءات الوقائية والمحافظة على الالتزام بالبروتكولات الصحية والحرص على تسجيل كبار السن أكثر من 75 سنة والمصابين بأمراض مزمنة بمنظومة التسجيل للتلقيح ضد كوفيد 19وأشار وزير الصحة الى وجود اقبال من قبل المسنين المسجلين على منظومة التلقيح مضيفا أن الوزارة بالتعاون مع السلطات المحلية وهياكل المجتمع المدني والتضامن الاجتماعي تولت الاتصال بكبار السن لتسجيلهم في أقرب وقت والتعرف عليهم لتخصيص التلاقيح اللازمة لهم ومواصلة حملة التلقيح وفق استراتيجية واضحة.