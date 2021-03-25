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القبض على شخص ببنعروس بصدد التحضير لعملية هجرة غير نظامية نحو إيطاليا

Publié le Jeudi 25 Mars 2021 - 15:26 قراءة: 0 د, 21 ث
وات - ألقت دورية تابعة لفرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني ببنعروس القبض على شخص (من متساكني معتمدية برج السدرية) بصدد التحضير لعملية اجتياز للحدود البحرية خلسة باتجاه إيطاليا، وفق بلاغ صادر اليوم الخميس عن وزارة الداخلية.

وأفاد ذات المصدر بأن الموقوف اعترف بأنه يتحوز على محرك بحري قام بوضعه في أحد المنازل الكائنة بالجهة، وقد تم العثور عليه بعد عملية مداهمة.


وأذنت النيابة العمومية باتخاذ الاجراءات القانونية في شأنه .


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