القبض على شخص ببنعروس بصدد التحضير لعملية هجرة غير نظامية نحو إيطاليا

وات -

ألقت دورية تابعة لفرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني ببنعروس القبض على شخص (من متساكني معتمدية برج السدرية) بصدد التحضير لعملية اجتياز للحدود البحرية خلسة باتجاه إيطاليا، وفق بلاغ صادر اليوم الخميس عن وزارة الداخلية.وأفاد ذات المصدر بأن الموقوف اعترف بأنه يتحوز على محرك بحري قام بوضعه في أحد المنازل الكائنة بالجهة، وقد تم العثور عليه بعد عملية مداهمة.وأذنت النيابة العمومية باتخاذ الاجراءات القانونية في شأنه .