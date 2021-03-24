منجي الرحوي: لائحة سحب الثقة من الغنوشي تجاوزت المائة إمضاء.. وقريبا اجتماع لرؤساء الكتل قبل إيداعها مكتب الضبط

وات -

أكد النائب منجي الرحوي (غير منتم لاية كتلة)، أن لائحة سحب الثقة من رئيس مجلس نواب الشعب راشد الغنوشي تجاوزت المائة إمضاء، وأن إيداعها مكتب الضبط مرتبط بمدى توفر الشروط التي تضمن مرورها.وأضاف الرحوي، في تصريح ل (وات) اليوم الأربعاء، أن اجتماعا قريبا سيجمع رؤساء الكتل وعددا من النواب، سيفضي الى ايداع اللائحة والعمل على تمريرها.كما أفاد بأن الكتل المعنية بسحب الثقة من الغنوشي تواصل مشاوراتها بخصوص ظروف وشروط ايداع هذه اللائحة بمكتب الضبط بالبرلمان.وكان عضو الكتلة الديمقراطية زهير المغزاوي، أكد في تصريح سابق ل (وات)، أن الكتل البرلمانية تعمل على جمع امضاءات سحب الثقة من الغنوشي التي انطلقت بداية شهر فيفري الفارط، بعد أن فشلت لائحة سحب الثقة التي تم عرضها على الجلسة العامة في 30 جويلية المنقضي.يشار الى أنه تم عرض لائحة لسحب الثقة من رئيس البرلمان بتاريخ 30 جويلية 2020 على الجلسة العامة، وصوت لفائدتها 97 نائبا فقط وهو ما حال دون تمريرها، الذي يستوجب 109 صوتا على الأقل.وبحسب الفصل 51 من النظام الداخلي للبرلمان ، فإنه يجوز للنواب سحب الثقة من رئيس البرلمان أو أحد نائبيه بموافقة الأغلبية المطلقة من نواب البرلمان (109 نائبا)، بناء على طلب كتابي معلّل يقدم إلى مكتب البرلمان من ثلث الأعضاء على الأقل (73 توقيعا)، ويعرض الطلب على الجلسة العامة للتصويت بسحب الثقة من عدمه، في أجل لا يتجاوز ثلاثة أسابيع من تقديمه لمكتب الضبط.