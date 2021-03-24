   Abdelwahab - كلّ ده كان ليه  

امدادات مياه الشرب بعدة احياء شمال العاصمة ستعود تدريجيا اليوم الاربعاء بداية من الساعة الواحدة بعد الزوال

Publié le Mercredi 24 Mars 2021 - 11:03 قراءة: 0 د, 20 ث
افادت الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه أنها ستسأنف توزيع المياه بكل من المنار 1 والمنزه 7 والمنزه 9 والنصر 1 والنصر 2 وشمال هيلتون ونوتردام ، تدريجيا ابتداء من الساعة 13 اليوم الأربعاء.

واضافت الشركة، في بلاغ لها، الاربعاء، أنّ إعادة نسق الإمداد بمياه الشرب سيتم مباشرة إثر انتهاء الأشغال التي تواصلت خلال الليلة الفارطة دون انقطاع بعد ان طرأ عطب على قناة التوزيع بالمنار 1








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