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كاس الاتحاد الافريقي - صافرة جزائرية لمباراة النجم الساحلي والنادي الصفاقسي

Publié le Mardi 23 Mars 2021 - 20:10 قراءة: 0 د, 21 ث
وات - عينت الكونفدرالية الافريقية لكرة القدم الحكم الجزائري نبيل بوخالفة لادارة مباراة النجم الساحلي وضيفه النادي الصفاقسي المقررة يوم يوم الاحد 4 افريل المقبل لحساب الجولة الثالثة من دور المجموعات لكأس الاتحاد الافريقي.

ويتصدر النادي الصفاقسي ترتيب المجموعة الثالثة بعد مرور جولتين ب4 نقاط امام ساليتاس البوركيني والنجم الساحلي ب3 نقاط لكل منهما في حين يتذيل جاراف السنغالي الترتيب بنقطة واحدة.


ويتاهل صاحبا المركزين الاول والثاني الى الدور ربع النهائي.


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