كاس الاتحاد الافريقي - صافرة جزائرية لمباراة النجم الساحلي والنادي الصفاقسي

وات - عينت الكونفدرالية الافريقية لكرة القدم الحكم الجزائري نبيل بوخالفة لادارة مباراة النجم الساحلي وضيفه النادي الصفاقسي المقررة يوم يوم الاحد 4 افريل المقبل لحساب الجولة الثالثة من دور المجموعات لكأس الاتحاد الافريقي.
ويتصدر النادي الصفاقسي ترتيب المجموعة الثالثة بعد مرور جولتين ب4 نقاط امام ساليتاس البوركيني والنجم الساحلي ب3 نقاط لكل منهما في حين يتذيل جاراف السنغالي الترتيب بنقطة واحدة.
ويتاهل صاحبا المركزين الاول والثاني الى الدور ربع النهائي.
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ويتصدر النادي الصفاقسي ترتيب المجموعة الثالثة بعد مرور جولتين ب4 نقاط امام ساليتاس البوركيني والنجم الساحلي ب3 نقاط لكل منهما في حين يتذيل جاراف السنغالي الترتيب بنقطة واحدة.
ويتاهل صاحبا المركزين الاول والثاني الى الدور ربع النهائي.
أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
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