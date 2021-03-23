قبلي: الشروع في تركيز فرع لمدينة العلوم بالجهة

وات -

شرعت مدينة العلوم بتونس في تركيز فرع لها (بجانب المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بقبلي)، سيعنى بنشر الثقافة العلمية والتكنولوجية لدى مختلف الفئات العمرية وخاصة التلاميذ والطلبة بالجهة وبالولايات المجاورةواوضح المدير العام لمدينة العلوم فتحي زقروبة في تصريح اليوم الثلاثاء ل(وات) ان فرع المدينة بقبلي يضم فضاء للقبة الفلكية، سيوفر فرصا كبيرة للاطلاع على علوم الفضاء، الى جانب مخبر في علم الجينات "الحمض النووي والوراثة" وفضاء للاستكشافات وتبسيط المبادئ الاساسية للعلوم الفيزيائية والكيميائية والبيولوجية علاوة على قاعة كبرى لعرض اشرطة وثائقية وعلمية تبسط الكثير من خفايا العلوم التي تعنى بالابتكار والتجديد في مجال التكنولوجيا بالاضافة الى قسم مخصص للانسان وكيفية تعامله مع الكونواشار زقروبة الى ان العالم باسره يعمل جاهدا اليوم على امتلاك ناصية العلم خاصة لدى الناشئة، معبرا عن امله في ان يتمكن مشروع احداث فرع لمدينة العلوم بقبلي من اعطاء الاضافة الضرورية للجهة خاصة وانه سيعمل في تكامل مع منظومة التعليم العالي والبحث العلمي بهدف تقريب العلوم من المواطنوفي ذات السياق، اكد المصدر ذاته انه سيتم تمكين هذا الفرع من كافة ما يتطلبه من اعداد لوجستي واداري وتقني، واشار الى ان من شان هذا الفضاء ان يمثل متنفسا للعائلات في ظل ما سيوفره للاطفال من مجالات علمية قادرة على تحفيزهم على اقتحام هذا المجال الذي يمثل مستقبل البلاد، داعيا مختلف المؤسسات التعليمية بالجهة الى جانب رياض الاطفال والمؤسسات الصناعية الى برمجة التحول الى هذا الفضاء الذي سيكون جاهزا مع موفى السنة الجارية حيث سيتم الشروع تباعا في جلب التجهيزات التكنولوجية التي تم توفير الكثير منها في اطار التعاون الدولي والبقية على حساب ميزانية الدولة