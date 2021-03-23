سعي للقيام بدراسة ميدانية لقياس درجة رضا الحرفاء عن الخدمات البنكية - مدير عام مرصد الاندماج المالي

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//انطباع سائد بتواضع الخدمات البنكية//

// تقييم لآلية الموفق البنكي//

//حماية مستهلكي الخدمات المالية//

قال المدير العام لمرصد الاندماج المالي، جمال بن يعقوب، إنّ المرصد يسعى الى القيام بدراسة للمنظومة التشريعية لحماية مستهلكي الخدمات المالية على أساس مزيد تطويرها وتكريسها على المستوى العملي.وأفاد بن يعقوب، في حوار مع وكالة تونس إفريقيا للأنباء (وات)، أنّ المرصد سيعمل على متابعة جودة الخدمات المالية وهو يعتزم في هذا الإطار القيام بدراسة ميدانية لقياس درجة رضا الحرفاء عن الخدمات المالية، للوقوف على كيفية الارتقاء بها على أساس علمي وبعيدا عن كل انطباعية.وأحدث مرصد الاندماج المالي بمقتضى قانون البنك المركزي التونسي عدد 35 لسنة 2016 على قاعدة توسيع مهام مرصد الخدمات البنكية المحدث سنة 2006.ويهتم المرصد وفق المسؤول بجمع البيانات والمعلومات المتعلقة بالنفاذ إلى الخدمات المالية التي تسديها المؤسسات الناشطة في القطاع المالي، ومتابعة جودتها. كما يتولى وضع مؤشرات كمية ونوعية لقياس تكلفة الخدمات المالية ومدى استجابتها لحاجيات الحرفاء.ويقوم المرصد، كقوة اقتراح، بمساعدة الحكومة على وضع السياسات والبرامج للنهوض بمجال الاندماج المالي، وأوكل له في هذا السياق، القيام بدراسات حول الخدمات المالية وجودتها وتنظيم استشارات قطاعية في الغرضوأكد المدير العام لمرصد الاندماج المالي، أنّ الغاية النهائية تبقى في المساهمة الناجعة في توفير خدمات مالية في متناول جميع فئات المجتمع لا سيما الضعيفة منها لتحسين شروط عيشها، من جهة وفي خدمة الاقتصاد الوطني لأجل تحقيق نمو مدمج لكل الشرائح والجهات باستخدام أمثل للوساطة المالية، من جهة اخرى.ردّا على سؤال تقييمه لجودة الخدمات البنكية في تونس، قال بن يعقوب، إنّ الانطباع العام الحاصل يشير الى أنّ الخدمات المالية والبنكية في تونس غير مرضية، بيد أنّه استدرك مؤكدا أنّ هذا الانطباع يحتاج، حسب اعتقاده، إلى قياس علمي للوصول إلى معرفة دقيقة لدرجة رضا الحرفاء عن طبيعة هذه الخدمات حسب العمليات وسلّم تقييمي قادر على الإحاطة بتصنيفها، بما يتيح معرفة مواطن الضعف والقوة.واعتبر انه من منطلق ممارستة للنشاط المالي ومن خلال معرفته بالمجال، ليس هناك رضا كبير عن الخدمات التي تحتاج إلى تحسين.وابرز أنّ المرصد سيعمل على أن يكون هذا التحسين شاملا لمتطلبات الجودة عبر ضمان الشفافية في تقديم المعلومة للحرفاء على مستوى فتح الحساب البنكي. وشدّد على أنّ البنوك مطالبة بمدّ الحريف بمعلومات دورية ومفهومة عن حركة هذا الحساب ومنها الكشف الشهري حسب أنموذج يسهل فهمه بشكل يمكنه من تحديد العمولات البنكية التي تمّ خصمها وطبيعة العمليات التي تمّ القيام بها.وذكر بن يعقوب، بشأن تقييم مرصد الاندماج المالي لآلية الموفق المصرفي، ان اقرار هذه الخطة يعود الى سنة 2006 ووقع إلزام البنوك التونسية بإحداثها من أجل إيجاد الحلول وفضّ النزاعات بين الحرفاء والبنوك المتعاملين معها.وكشف أنّ المرصد يتولى، الآن، تقييم التجربة التي يبدو وأنها كانت محدودة في نجاعتها وفاعليتها، وفق رأيه، ملاحظا أنّ هذه الآلية لا تزال مجهولة من قبل قطاع عريض من الحرفاء. وقد أثّرت عدم الدراية بهذه الآلية لدراسة الشكاوى ومعالجتها على صورة البنوك لدى حرفائهم، من زاوية عدم الاهتمام بالإشكاليات التي تحدث لهم، داعيا إلى تحديد الطرق والوسائل الكفيلة بتطوير نجاعة هذه الآلية حتى تكون ذراعا مهما لتحسين جودة الخدمات البنكية.شدد محافظ البنك المركزي، لدى إشرافه خلال الاجتماع الاول لمجلس المرصد، يوم 15 مارس 2021، على ضرورة حماية مستهلكي الخدمات المالية.وبيّن بن يعقوب مفسرا سبل حماية مستهلكي الخدمات المالية، أنّ التجربة العالمية تؤكد أنّ حماية المستهلكين أصبحت من أولويات السلط الرقابية للقطاع المالي ، وهي ترتكز على عدة آليات منها توفير المعلومة الواضحة والدقيقة والسهلة علاوة على اعتماد السرعة والسلامة في الانجاز وتوفير المتابعة لما بعد الانجاز في حال حدوث إشكالات.وتابع بقوله: ان من شأن ذلك تكوين علاقة مبنية على الثقة والتفاهم بين الطرفين، لافتا الى أنّ حماية المستهلك تفترض وجود آليات لفضّ الاشكاليات التي قد تطرأ، بشكل ودّي يرضي الحريف عل أساس الاحتواء التجارين الذي يخدم مصلحة الحريف أولا بموضوعية ونزاهة وتجرّد.وأكد في هذا الإطار وجود تشريعات ملزمة للبنوك ولقطاع التامين وقطاعات إسناد القروض الصغرى، بتوفير المعلومة الدقيقة والصحيحة والحرص على انجاز المعاملات في كنف الشفافية ومراعاة مصلحة الحريف.