المصادقة في جلسة عامة على إحداث لجنة تحقيق برلمانية حول "ملابسات وفاة الشاب عبد السلام زيان بعد إيقافه بمدينة صفاقس"

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صادقت الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب في بداية جلستها اليوم الثلاثاء، على إحداث لجنة تحقيق برلمانية حول ملابسات وفاة الشاب عبد السلام زيان بعد إيقافه بمدينة صفاقس، وذلك بموافقة 75 نائبا واحتفاظ نائب واحد ودون اعتراض.وكان مكتب مجلس نواب الشعب قد صادق على إحداث لجنة تحقيق برلمانية في وفاة زيان اثر مبادرة تقدم بها عدد من النواب ، وذلك طبقا لأحكام الفصل 97 من النظام الداخلي للمجلس، ومن المنتظر تشكيل هذه اللجنة حسب التمثيل النسبي للكتل.يذكرفي هذا الاطار أن الشاب عبد السلام زيان توفي بالسجن المدني بصفاقس بتاريخ 2 مارس 2021 ، بعد أن أوقفته دورية أمنية تابعة لمركز أمن الشيحية رفقة شقيقه وحصول مشادة كلامية بين الطرفين حيث تم الاحتفاظ بهما بمركز الأمن قبل أن تصدر في حقهما المحكمة الابتدائية صفاقس 1 بطاقتي إيداع بالسجن المدني بصفاقس على خلفية عدم احترام مقتضيات حظر التجول وهضم جانب موظف عمومي بالقول والتهديد حال مباشرته لوظيفه.وقد أثارت حادثة وفاة الشاب عبد السلام زيان موجة من الاحتجاجات في صفوف عائلته وأقاربه وأصدقائه ، واستنكار عدد من الجمعيات والمنظمات للظروف المسترابة للوفاة. كما أذن وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية صفاقس 2 بفتح تحقيق قضائي في ظروف وملابسات وفاة هذا الشاب.-مقترح قانون يتعلق بتعليق الآجال طيلة فترة إضراب كتبة المحاكم والذي انطلق بتاريخ 23 نوفمبر 2020.-مشروع قانون يتعلق بالمصادقة على مرسوم رئيس الحكومة عدد 31 لسنة 2020 المؤرخ في 10 جوان 2020 يتعلق بالتبادل الإلكتروني للمعطيات بين الهياكل والمتعاملين معها وفيما بين الهياكل.-مشروع قانون أساسي يتعلق بتنقيح و إتمام القانون الأساسي عدد 50 لسنة 2015 المؤرخ في 03 ديسمبر 2015 المتعلق بالمحكمة الدستورية.-مقترح قانون أساسي يتعلق بتنقيح القانون الأساسي عدد 50 لسنة 2015 المؤرخ في 3 ديسمبر 2015 المتعلق بالمحكمة الدستورية.