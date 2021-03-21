غدا الإثنين جلسة عامّة بالبرلمان لتوجيه أسئلة شفاهية إلى عدد من الوزراء

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يعقد مجلس نواب الشعب، غدا الإثنين، انطلاقا من منتصف النهار، جلسة عامة يتضمّن جدول أعمالها توجيه أسئلة شفاهية من عدد من النواب إلى كلّ من وزيرة العدل بالنيابة حسناء بن سليمان، ووزير أملاك الدولة والشؤون العقارية بالنيابة أحمد عظوم، ووزير الصناعة والطاقة والمناجم بالنيابة محمد بوسعيد.كما يعقد البرلمان يومي الثلاثاء والإربعاء القادمين، بداية من التاسعة صباحا، جلسة عامّة يتضمّن جدول أعمالها المصادقة على إحداث لجنة تحقيق برلمانية حول ملابسات وفاة الشاب عبد السلام زيان بعد إيقافه بمدينة صفاقس، إضافة إلى النظر في جملة من مشاريع ومقترحات قوانين.وتتمثل مشاريع ومقترحات القوانين في مقترح قانون يتعلق بتعليق الآجال طيلة فترة إضراب كتبة المحاكم، الذي انطلق بتاريخ 23 نوفمبر الماضي، ومشروع قانون يتعلق بالمصادقة على مرسوم رئيس الحكومة الخاص بالتبادل الإلكتروني للمعطيات بين الهياكل والمتعاملين معها وفيما بين الهياكل، إضافة إلى مشروع قانون أساسي يتعلق بتنقيح وإتمام القانون الأساسي عدد 50 المؤرخ في 3 ديسمبر 2015 والمتعلق بالمحكمة الدستورية، ومقترح قانون أساسي يتعلق بتنقيح هذا المشروع.