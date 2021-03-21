اختتام الدورة الاولى لرالي فينيكس الدولي

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اختتمت بالمنطقة السياحية بدوز من ولاية قبلي فعاليات رالي " فينيكس" في دورته الاولى التي تواصلت على امتداد ستة ايام وشملت 6 مراحل في العمق الصحراوي للجهة على امتداد اكثر من الف كلم وبمشاركة 165 متسابقا من اكثر من 20 جنسية اوروبية الى جانب مشاركة تونسية وحيدة لهند الشاوشوعبر منظم هذا الرالي البلغاري" الكسندر كوفاتشاف" عن سعادته بتنظيم هذه التظاهرة الرياضية التي تعتبر ثاني اكبر سباق عالمي ينتظم هذه السنة بعد رالي باريس - داكار الذي احتضنته السعودية رغم الوضع الوبائي الذي اقتضى التقيد بعديد الالتزامات مشيرا الى انه سيعمل على ان تكون الدورة القادمة من هذا الرالي اكبر من حيث المشاركات التي ستجعل لتونس موقعا مميزا في خارطة العالم في هذا المجالوقد فاز في هذه الدورة الاولى من الرالي المتسابق "راميولداس كاريزيس" من لتوانيا بالمرتبة الاولى في سباقات الدراجات النارية في حين تحصل المتسابق "برام فندار وودن" من هولندا على المرتبة الاولى في سباقات الدراجات النارية ذات الاربعة عجلات او المعروفة بالكوادوحل المتسابقان "ليونال بود ومساعده لواك مينوديي" من فرنسا في المرتبة الاولى في سباقات سيارات السباق من نوع "اس اس في" في حين فاز المتسابقان "لوران اوبوياكس ورومان بروشار" من فرنسا ايضا بالمرتبة الاولى في سباقات السيارات ذات القوة المحدود وفاز المتسابقان من نفس الجنسية " جيروم بيليشي وباسكال لاروك" بالمرتبة الاولى في سباقات السيارات ذات القوة المفتوحةاما في ما يتعلق بسيارات السباق التاريخية فقد فاز الفرنسيان "ايفيان بيار دارد وفيرونيك دارد" بالمرتبة الاولى في صنف السيارات التي يعود تصنيعها الى ما قبل سنة 1990 في حين فاز الهولنديان " تونيس ستام وران بارقنام" بالمرتبة الاولى في السيارات التي يعود تصنيعها الى ما بين سنتي 1990 و1999