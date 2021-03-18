المشيشي :سيتم الترفيع في نسق الحملة التوعوية والتحسيسية الحاثة على ضرورة الإقبال على التلقيح المضاد لفيروس كورونا

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أكد رئيس الحكومة هشام المشيشي ،اليوم الخميس، أنه سيتم الترفيع في نسق الحملة التوعوية والتحسيسية الحاثة على ضرورة الإقبال على التلقيح المضاد لفيروس كورونا.ودعا المشيشي، في تصريح إعلامي على هامش إحياء الذكرى السادسة لهجوم باردو الارهابي، جميع المواطنين إلى الإقبال بكثافة على عمليات التلقيح ضد فيروس كورونا، وذلك حسب الأولويات التي حددتها اللجنة الوطنية لمجابهة كورونا،مشددا على أنه ليس لتونس خيار آخر سيمكنها من الانتصار على آفة كوفيد 19 غير الإقبال بكثافة التلقيح المضاد لهذا الفيروس.ولفت المشيشي إلى أن تونس تكمنت من تحقيق عدة نجاحات على مستوى تعاطيها مع أزمة كوفيد 19 ، إلا أن ذلك يظل غير كاف حيث لا يزال خطر هذه الآفة قائما بسبب تواصل انتشار عدوى هذا الفيروس وظهور سلالات جديدة منه.وذكر المشيشي أن تونس تلقت كمية من التلاقيح المضادة لفيروس كورونا ستليها تباعا كميات أخرى ،مشيرا إلى أن تونس تعمل جاهدة على تلقيح 50 بالمائة من مواطنيها قبل موفى السنة الجارية.