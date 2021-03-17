تنظيم "أيام الحرفي" من 19 الى 21 مارس 2021

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تنطلق فعاليات النسخة السابعة من "أيام الحرفي" لهذه السنة تحت شعار " دورة التضامن"، من 19 إلى 21 مارس 2021 بولاية سوسة، ببادرة من جمعية "الفنون والحرف" وبالشراكة مع الديوان الوطني للصناعات التقليدية وجمعية "عيش تونسي" وفرع الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية.وأفادت رئيسة جمعية "الفنون والحرف" كوثر مهدوي في تصريح لوكالة تونس للأنباء، أن قرابة 56 حرفيا سيشاركون في هذه التظاهرة التي تقام في إطار الاحتفال باليوم الوطني للصناعات التقليدية واللباس التقليدي الموافق لــ 16 مارس من كل سنة.وسيعرض الحرفيون القادمون من سوسة والقصرين وتونس والحمامات ونابل على مدار ثلاثة أيام، جملة من الابتكارات الحرفية على غرار الإكسسوارات والمجوهرات والملابس التقليدية وابتكارات تزويق المنازل والجلود ومواد غذائية محلية.وقامت المؤسسات المنضوية تحت فرع الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بسوسة، باعتبارهم شريكا جديدا ضمن هذه التظاهرة ، بتقديم وصول شراء لموظفيها، لتشجيعهم على اقتناء المنتجات الحرفية التي سيقع عرضها خلال هذه التظاهرة.كما سيشهد هذا الحدث مشاركة الطلاب الذين تتخصص مشاريع تخرجهمم في مجال الحرف والإبداع، فضلا على مشاركة المركز الثقافي للفنون والحرف بجبل سمامة.ويمثل هذا المعرض، فرصة للحرفيين لتسويق منتجاتهم في ظل الوضع الصعب الذي يشهده القطاع منذ سنة نتيجة للأزمة الصحية العالمية الناجمة عن انتشار وباء كوفيد-19، كما سيقع تخصيص مساحة ترفيهية للأطفال بفضاء العرض.