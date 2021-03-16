البنك الدولي يرصد  100 مليون دولار إضافية لحملة التلقيح ضد فيروس كورونا في تونس

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أعلن نائب رئيس مجموعة البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فريد بلحاج، عن رصد البنك لـ 100 مليون دولار إضافية، ما يعادل 275 مليون دينار، لحملة التلقيح ضد فيروس كورونا في تونس.واوضح بلحاج، خلال جلسة عمل انعقدت عن بعد، امس الاثنين، جمعته برئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، سمير ماجولـ والأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، نور الدين الطبوبي، ان هذه الاعتمادات تضاف الى مبلغ 300 مليون دولار، حوالي 820 مليون دينار، أقرّها البنك كمساعدة لمليون عائلة تونسية، وفق بلاغ صادر عن منظمة الاعراف الثلاثاء.وكان بلحاج أعلن، امس الاثنين، عن رصد البنك الدولي لما قدره 300 مليون دولار لفائدة نحو مليون عائلة تونسيّة، وذلك ضمن برنامج اجتماعي سيكون تحت إشراف رئيس الجمهورية.وينتظر أن تعقد الأطراف الثلاثة (البنك الدولي ومنظمتي الاعراف والشغالين) مشاورات جديدة نهاية الأسبوع والإعلان في أعقابها على قرارات ومبادرات جديد.واكد كل من الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والاتحاد العام التونسي للشغل خلال هذه الجلسةـ التي تناولت الوضع الاقتصادي والاجتماعي والمالي العام لتونس وخاصة المصاعب التي تعرفها البلاد، عزم المنظمتين الدفع نحو الخروج بالبلاد من المخاطر التي تواجهها جرّاء الأزمة الراهنة مؤكدين أهمية الاستقرار ودوره في تقدم البلاد ونموها، وفق المصدر ذاته.