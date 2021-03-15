رسمي ... مباراة المنتخب الليبي ونظيره التونسي بالتصفيات الافريقية على ملعب شهداء بنينا ببنغازي

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اعلن الاتحاد الليبي لكرة القدم يوم الاثنين على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك ان مباراة المنتخب الليبي ونظيره التونسي المقررة يوم 25 مارس الجاري لحساب الجولة الخامسة من منافسات المجموعة العاشرة لتصفيات كاس افريقيا للامم (الكاميرون 2021) ستقام رسميا على ملعب شهداء بنينا بمدينة بنغازي.وكان الإتحاد الافريقي لكرة القدم ارسل خطابا رسميا للاتحاد الليبي بشان اعتماد ملعب شهداء بنينا لإستقبال مباريات المنتخب الليبي الاول ومقابلات الاندية الليبية المشاركة في رابطة ابطال افريقيا وكاس الكونفدرالية الافريقية والتي من ضمنها لقاءات نادي الاهلي بنغازي في مسابقة كاس الكونفدرالية.يذكر ان المباراة بين المنتخبين الليبي والتونسي سيديرها طاقم تحكيم سنيغالي متكون من الحكم دودا غاي والمساعدين سرجين الشيخ توري ومامادو نغوم.ويتصدر المنتخب التونسي الذي كان قد ضمن تأهله إلى نهائيات كاس أمم افريقيا منذ الجولة الفارطة المجموعة العاشرة برصيد 10 نقاط بعد ثلاث انتصارات وتعادل واحد. وياتي منتخب غينيا الاستوائية في المركز الثاني برصيد 6 نقاط متبوعا بمنتخب تنزانيا ب4 نقاط في حين يتذيل منتخب ليبيا الترتيب ب3 نقاط.