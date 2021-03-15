13 حالة انتحار ومحاولة انتحار، خلال شهر فيفري 2021، أغلبھم من الذكور (تقرير المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية)

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رصد المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، 13 حالة انتحار ومحاولة انتحار خلال شھر فیفر 10 منهم لدى الذكو والبقية لدى الاناث.ولفتت المنسقة بالمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، نجلاء عرفة، خلال ندوة افتراضية عقدها المنتدى لتقديم تقرير شهر فيفري 2021 المتعلق بالاحتجاجات الاجتماعية والانتحار والعنف والهجرة غير النظامية، أن الفئة العمریة 26-35 سنة ھي الأكثر عرضة لحالات ومحاولات الانتحار تليها الفئة 46-60 عاما. مع العلم ان ظاھرة الانتحار ومحاولات الانتحار تشمل كل الفئات العمریة بما في ذلك دون 15 عاما ومن سنھم فوق الستین عاما.ولفتت الى أن كل من ولایات تونس والمھدیة وقفصة ونابل سجلت حالتي انتحار ومحاولة انتحار في الوقت الذ عرفت فیه كل من ولایات جندویة والكاف ومدنین وسلیانة وسوسة حالة انتحار او محاولة انتحار.واعتمدت طرق الانتحار ومحاولات الانتحار، وفق عرفة، على الشنق بنسبة تفوق 46 بالمائة وحرقا بنسبة تناهز 40 بالمائة ورمي النفس بنسبة تفوق 15 بالمائة وباعتماد مواد سامة تفوق 7 بالمائة، وفق عرفة.