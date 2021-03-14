قابس: وزير الصناعة والطاقة يعاين أضرار انفجار معمل الاسفلت ويؤكد استحثاث الأبحاث لتحديد المسؤوليات

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أفاد وزير الصناعة والطاقة والمناجم بالنيابة، محمد بوسعيد، خلال تحوله، اليوم الأحد، الى موقع حادث الانفجار بوحدة لصناعة الاسفلت بالمنطقة الصناعية بقابس، انه سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتطوير جهاز السلامة الصناعية من حيث النصوص القانونية والتجهيزات لمنع تكرر مثل هذه الحوادث.وأشار بوسعيد، خلال هذه الزيارة التي أدّاها للإحاطة بأسر المتوفين الخمسة في هذا الحادث، بتكليف من رئيس الحكومة هشام المشيشي، الى أهمية دور السلامة المهنية في المحافظة على الثروة البشرية والنسيج الصناعي للبلاد.وأكد أن فريقا من المختصين في السلامة الصناعية قدموا، بالمناسبة، لاستحثاث الابحاث المتعلقة بهذا الحادث قصد تحديد مسؤولية المتسببين فيه.وأبرز بوسعيد انه سيقع التفاعل مع كل المقترحات التي سيتم تقديمها لتعزيز السلامة المهنية وللوقاية من الحوادث الصناعية خاصة وانه يتم العمل على إحداث مناطق صناعية بكامل جهات البلاد.وكان الوزير قد زار، قبل حلوله بولاية قابس، المصاب الذي نجا من الموت في هذا الحادث بإحدى المصحات بصفاقس للاطمئنان على وضعه الصحي.وقد لقي 5 أشخاص مصرعهم وأصيب شخص آخر بحروق، صباح أمس السبت، اثر اندلاع النيران بوحدة لصناعة مادة الاسفلت بالمنطقة الصناعية بقابس. وقد تسبب انفجار خزان يحتوي على هذه المادة (الاسفلت) في الحادث. وتم نقل المصاب الى المستشفى الجهوي بقابس لتلقي الاسعافات اللازمة.