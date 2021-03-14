   A suivre : Om Kalthoum - *الحب كلّو  

الرابطة 2 - نتائج مقابلات الجولة السابعة للمجموعتين الاولى والثانية

Publié le Dimanche 14 Mars 2021 - 16:20 قراءة: 0 د, 46 ث
وات - في ما يلي نتائج مقابلات الجولة السابعة للمجموعتين الاولى والثانية ضمن المرحلة الاولى لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم التي دارت اليوم الاحد:
--المجموعة الاولى
في حمام الانف
نادي حمام الانف - نادي اولميك مدنين 3-1

في جندوبة
جندوبة الرياضية - مستقبل السبيخة 2-0
في جربة حومة السوق
جمعية جربة - النادي القربي 1-0
الترتيب
النقاط لعب
1- اولمبيك مدنين 18 7
2- نادي حمام الانف 16 7
3- النادي القربي 10 7
4- جندوبة الرياضية 9 7
5- مستقبل السبيخة 4 7
6- جمعية جربة 3 7

--المجموعة الثانية
في وادي الليل
مستقبل وادي الليل - هلال مساكن 2-2
في قابس
الملعب القابسي - كوكب منزل نور 2-2
في قفصة
قوافل قفصة - الملعب الصفاقسي 2-0

الترتيب النقاط لعب
1- هلال مساكن 14 7
- قوافل قفصة 13 7
3- مستقبل وادي الليل 10 7
4- الملعب الصفاقسي 8 7
5- الملعب القابسي 7 7
6- كوكب منزل نور 5 7

أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 222355



En continu

Toutes les news
.
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
19:54 18:28 15:51 12:35 06:32 05:06
17°
 18° % 31 :الرطــوبة
تونــس
5.66 كم/س
 :الــرياح
الأحدالاثنينالثلاثاءالأربعاءالخميس
18°-816°-1015°-1115°-1016°-6
  • Avoirs en devises
    22053,1

  • (12 mars)
  • Jours d'importation
    158
  •              1 € = 3,29589 DT        1$ =2,76015 DT
  • Solde Compte du Trésor   (12 mars)   1262,5 MDT