الرابطة 2 - نتائج مقابلات الجولة السابعة للمجموعتين الاولى والثانية

وات - في ما يلي نتائج مقابلات الجولة السابعة للمجموعتين الاولى والثانية ضمن المرحلة الاولى لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم التي دارت اليوم الاحد:
--المجموعة الاولى
في حمام الانف
نادي حمام الانف - نادي اولميك مدنين 3-1
في جندوبة
جندوبة الرياضية - مستقبل السبيخة 2-0
في جربة حومة السوق
جمعية جربة - النادي القربي 1-0
الترتيب
النقاط لعب
1- اولمبيك مدنين 18 7
2- نادي حمام الانف 16 7
3- النادي القربي 10 7
4- جندوبة الرياضية 9 7
5- مستقبل السبيخة 4 7
6- جمعية جربة 3 7
--المجموعة الثانية
في وادي الليل
مستقبل وادي الليل - هلال مساكن 2-2
في قابس
الملعب القابسي - كوكب منزل نور 2-2
في قفصة
قوافل قفصة - الملعب الصفاقسي 2-0
الترتيب النقاط لعب
1- هلال مساكن 14 7
- قوافل قفصة 13 7
3- مستقبل وادي الليل 10 7
4- الملعب الصفاقسي 8 7
5- الملعب القابسي 7 7
6- كوكب منزل نور 5 7
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--المجموعة الاولى
في حمام الانف
نادي حمام الانف - نادي اولميك مدنين 3-1
في جندوبة
جندوبة الرياضية - مستقبل السبيخة 2-0
في جربة حومة السوق
جمعية جربة - النادي القربي 1-0
الترتيب
النقاط لعب
1- اولمبيك مدنين 18 7
2- نادي حمام الانف 16 7
3- النادي القربي 10 7
4- جندوبة الرياضية 9 7
5- مستقبل السبيخة 4 7
6- جمعية جربة 3 7
--المجموعة الثانية
في وادي الليل
مستقبل وادي الليل - هلال مساكن 2-2
في قابس
الملعب القابسي - كوكب منزل نور 2-2
في قفصة
قوافل قفصة - الملعب الصفاقسي 2-0
الترتيب النقاط لعب
1- هلال مساكن 14 7
- قوافل قفصة 13 7
3- مستقبل وادي الليل 10 7
4- الملعب الصفاقسي 8 7
5- الملعب القابسي 7 7
6- كوكب منزل نور 5 7
أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
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