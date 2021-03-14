الرابطة 2 - نتائج مقابلات الجولة السابعة للمجموعتين الاولى والثانية

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في ما يلي نتائج مقابلات الجولة السابعة للمجموعتين الاولى والثانية ضمن المرحلة الاولى لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم التي دارت اليوم الاحد:في حمام الانفنادي حمام الانف - نادي اولميك مدنين 3-1في جندوبةجندوبة الرياضية - مستقبل السبيخة 2-0في جربة حومة السوقجمعية جربة - النادي القربي 1-01- اولمبيك مدنين 18 72- نادي حمام الانف 16 73- النادي القربي 10 74- جندوبة الرياضية 9 75- مستقبل السبيخة 4 76- جمعية جربة 3 7في وادي الليلمستقبل وادي الليل - هلال مساكن 2-2في قابسالملعب القابسي - كوكب منزل نور 2-2في قفصةقوافل قفصة - الملعب الصفاقسي 2-01- هلال مساكن 14 7- قوافل قفصة 13 73- مستقبل وادي الليل 10 74- الملعب الصفاقسي 8 75- الملعب القابسي 7 76- كوكب منزل نور 5 7