تراجع تزويد سوق الجملة بئر القصعة بالخضر خلال فيفري 2021

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تشير استنتاجات المرصد الوطني للفلاحة، في ما يتعلّق، بتطوّر الأسعار، وتزويد سوق الجملة ببئر القصعة (ولاية بن عروس) بالخضر والغلال والأسماك خلال شهر فيفري 2021، إلى نقص التزويد بأغلب أصناف الخضر، ممّا انجرّ عنه زيادة في الأسعار (ما عدى البطاطا(.وتشير استنتاجات المرصد (هيكل عمومي) إلى تراجع التزويد بالنسبة لمادة البصل (50 بالمائة) والفلفل الحار (13 بالمائة) مقارنة بفيفري 2020 وزادت بالتالي اسعار المادتين على التوالي بنسبة 65 بالمائة و8 بالمائة. كما تقلصت الكميّات الواردة على السوق من الطماطم (7بالمائة) والبطاطا (5 بالمائة) لكنّها شهدت في الان ذاته تراجع أسعارها بنسبة 25 بالمائة و15 بالمائة مقارنة بفيفري 2020.وتظهر المؤشرات، التّي أوردها المرصد، زيادة في كميّات تزويد السوق بالتفاح (20 بالمائة) و"الدقلة" (64 بالمائة) والليمون (53 بالمائة) و"الكليمنتين" (125 بالمائة) وبرتقال "طمسون" (40 بالمائة) مقارنة بشهر فيفري 2020، ممّا أدّى الى تراجع أسعار هذه الغلال على التوالي بنسبة 24 بالمائة و39 بالمائة و41 بالمائة و34 بالمائة و39 بالمائة.وشهدت عمليّة تزويد السوق بأغلب أصناف الأسماك تقلّصا مقارنة بفيفري 2020، اذ تراجعت كميّات "التريلية البيضاء" الوافدة بنسبة 23 بالمائة وال"نزلي" (21 بالمائة) والسردين (18 بالمائة) وزيادة في اسعارها على التوالي بنسبة 12 بالمائة و51 بالمائة و2 بالمائة، مقابل زيادة في كميات التزويد ب"الشورو" (6 بالمائة)، الذي شهدت أسعاره تطوّرا بنسبة 12 بالمائة.