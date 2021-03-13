اتحاد الشغل يدعو الى تحقيق سريع وشفاف في ملابسات حادثة انفجار مصنع الاسفلت بقابس الذي اودى بحياة 5 اشخاص

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طالب الاتحاد العام التونسي للشغل، اليوم السبت، بتحقيق سريع وشفاف في ملابسات حادث انفجار مصنع الاسفلت بقابس الذي أدى الى وفاة 5 أشخاص واصابة شخص آخر بحروق، مشددا على ضرورة تحميل المسؤولية القانونية للمتسببين فيه.وجدّد، في بيان له، مطالبته بالمراقبة المشدّدة والدائمة على المؤسسات والمصانع وعلى كافة مواقع العمل لضمان السلامة والوقاية.ودعا الى اتخاذ الاجراءات الصارمة ضدّ كل المخلين بشروط الصحة والسلامة المهنية والذين يعرّضون حياة العمال الى الخطر الدائم غير مبالين الا بارباحهم وثرواتهم، حسب نص البيان.وأكد على ضرورة التحري في اسناد التراخيص للشركات والمؤسسات والتشدّد في فرض توفر شروط السلامة والوقاية.يذكر أن انفجار خزان يحتوي على مادة الاسفلت، تسبب صباح اليوم السبت، في اندلاع النيران بوحدة لصناعة هذه المادة بالمنطقة الصناعية بقابس اسفر عن وفاة 5 اشخاص واصابة شخص اخر بحروق بليغة.