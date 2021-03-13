الشركة الوطنية للنقل بين المدن: استئناف نشاط الخط المشترك تونس/ طرابلس بداية من 19 مارس 2021

تستانف الشركة الوطنية للنقل بين المدن نشاط الخط المشترك الرابط بين تونس و طرابلس، بداية من يوم 19 مارس 2021 وذلك تبعا لاستقرار الوضع الأمني والصحي بليبيا.وأكدت الشركة أنه تم فتح عملية الحجز المسبق بمحطة النقل البري بباب عليوة بتونس العاصمة .ودعت الشركة المسافرين إلى ضرورة الاستظهار بنتيجة تحليل مخبرية سلبية لتقصي فيروس كورونا لا يتعدى تاريخ إجرائه 72 ساعة عند انطلاق السفرة مع الالتزام بإجراءات التوقي اللازمة وخاصة منها حمل الكمامات داخل الحافلات والمحطات.ويمكن للمسافرين الحصول على مزيد المعلومات عبر الإتصال بالرقم الأخضر رقم 80104433يذكر انه أعيد فتح الحدود بين تونس وليبيا في 14 نوفمبر 2020 بعد اغلاق دام سبعة اشهر بسبب تفشي فيروس كورونا. وشرع عشرات الليبيين في العودة الى معبر راس الجدير البري مع الالتزام ببروتوكول صحي مشترك تم الاتفاق عليه بين الجانبين في نهاية اكتوبر 2020.وقد تم إغلاق الحدود نهاية مارس 2020 في إطار الإجراءات المتخذة للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد، ما أسفر عن تداعيات اجتماعية واقتصادية واسعة النطاق وأعاق حركة مئات الليبيين والتونسيين الذين يتنلقون بين جانبي الحدود.علما ان حركة التنقل بين البلدين عرفت اضطرابات بسب عدم الاستقرار السياسي في ليبيا.