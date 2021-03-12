برمجة رحلتين اسبوعيا من مطار تونس قرطاج نحو مطاري قابس/مطماطة وقفصة/القصر

أعلنت الخطوط التونسيّة السريعة، الجمعة، عن برمجة رحلة أسبوعيّة منتظمة بداية من يوم 17 مارس 2021، من مطار تونس قرطاج نحو مطار قابس/مطماطة. وأكدت برمجة هذه الرحلة المنتظمة كل يوم، أربعاء، من كل اسبوع وذلك كجزء من الإستراتيجية الوطنية لتعزيز أنشطة المطارات الوطنية.وأشارت الخطوط السريعة، في بلاغ أصدرته الجمعة، الى تخصيص رحلة منتظمة (كل يوم خميس) من مطار تونس قرطاج نحو مطار قفصة - القصر بداية من 18 مارس 2021.وستنتظم الرحلة الافتتاحية نحو قفصة يوم 16 مارس 2021، بهدف تمكين الفاعلين الاقتصاديين وأهل الجهة من تحقيق الاستفادة القصوى من هذا الخط وضمان ديمومته، بحسب البلاغ ذاته.وبمناسبة عطلة الربيع المدرسية (من 15 الى 24 مارس 2021)، لفتت الخطوط التونسية السريعة الى ملاءمة رحلاتها المبرمجة على خط تونس/توزر وفق طلب المسافرين، وتعزيزه برحلات اضافية. وتهدف الشركة الى "تلبية الحاجيات المؤكدة ودعم النشاط السياحي في منطقة الجريد، سيما، الفنادق ووكالات الأسفار والنسيج الاقتصادي المحلي ككل".وأبرزت الخطوط التونسية السريعة أنه "سيتم تخصيص أسطول من الطائرات كليّا جديدة من نوع ATR 72-600، لتوفير الظروف المناسبة لراحة المسافرين".