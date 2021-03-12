الصحفيون والعاملون بإذاعة "شمس أف أم" يقررون الدخول في اعتصام مفتوح بداية من يوم 15 مارس الجاري

وات -

قرر الصحفيون والعاملون بإذاعة "شمس أف أم"، الدخول في اعتصام مفتوح في مقر الإذاعة بداية من يوم 15 مارس الجاري، مؤكدين استعدادهم لخوض كل الأشكال النضالية دفاعا عن مؤسستهم وخطها التحريري، والنأي بها عن كل التجاذبات السياسية.وجاء هذا القرار، عقب اجتماع عام انعقد اليوم الجمعة، في مقر الإذاعة بحضور الجامعة العامة للإعلام والنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، للتداول في القرار المفاجئ بتسمية الصحفية حنان الفتوحي على رأس الإذاعة، في ظل تواصل مسار التفويت فيها، وفق بيان صادر عن نقابة الصحفيين.وأعرب الصحفيون والعاملون بإذاعة "شمس أف أم"، أن التعيين الجديد "المسقط والمفاجئ" على رأس المؤسسة لا يستجيب للوضعية المالية الصعبة للمؤسسة، والتي تحتاج إلى متصرف إداري ومالي له خبرة في إدارة المؤسسات ذات الصعوبات المالية، معربين عن رفضهم القطعي والمطلق لهذا التعيين.ودعوا الحكومة، إلى القطع مع الحلول الترقيعية عبر تسميات متتالية تستند إلى الموالاة والمحسوبية، وتفتقر إلى معياري الخبرة والكفاءة، كما طالبوها ولجنة التصرف في الأملاك المصادرة ومجمع "الكرامة القابضة"، بالحسم في عملية التفويت وتوضيح أسباب تعطل مساره، الذي كان من المفروض البت فيه منذ أشهر.