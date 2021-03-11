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الرابطة 2 - تعيين حكام مقابلات الجولة السابعة

Publié le Jeudi 11 Mars 2021 - 14:44 قراءة: 0 د, 59 ث
وات - في ما يلي تعيين حكام مقابلات الجولة السابعة لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم المقررة نهاية الاسبوع الجاري:


السبت 13 مارس

--المجموعة الثالثة
في منزل بوزلفة - س 14
نادي منزل بوزلفة - سكك الحديد الصفاقسي اسامة شريط
في المطوية - س 14
مستقبل قابس - القلعة الرياضية محرز المالكي
في جربة ميدون - س 14
امل جربة - نادي سبورتينغ بن عروس بلال الرزقي
--المجموعة الرابعة
في رادس - س 14
النجم الرادسي - مستقبل القصرين علي الورهاني
في المحمدية - س 14
مستقبل المحمدية - الترجي الجرجيسي هيثم القصعي
في سيدي بوزيد - س 14
اولمبيك سيدي بوزيد - امل حمام سوسة كريم الخميري


الاحد 14 مارس
--المجموعة الاولى
في حمام الانف - س 14
نادي حمام الانف - نادي اولميك مدنين درصاف القنواطي
في جندوبة - س 14
جندوبة الرياضية - مستقبل السبيخة كريم محجوب
في جربة حومة السوق - س 14
جمعية جربة - النادي القربي نبيل حمادي


--المجموعة الثانية
في وادي الليل - س 14
مستقبل وادي الليل - هلال مساكن اسامة رزق الله
في قابس - س 14
الملعب القابسي - كوكب منزل نور ايمن النصري
في قفصة - س 14
قوافل قفصة - الملعب الصفاقسي محمود قسيعة


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