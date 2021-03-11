الرابطة 2 - تعيين حكام مقابلات الجولة السابعة

وات -

في ما يلي تعيين حكام مقابلات الجولة السابعة لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم المقررة نهاية الاسبوع الجاري:في منزل بوزلفة - س 14نادي منزل بوزلفة - سكك الحديد الصفاقسي اسامة شريطفي المطوية - س 14مستقبل قابس - القلعة الرياضية محرز المالكيفي جربة ميدون - س 14امل جربة - نادي سبورتينغ بن عروس بلال الرزقي--المجموعة الرابعةفي رادس - س 14النجم الرادسي - مستقبل القصرين علي الورهانيفي المحمدية - س 14مستقبل المحمدية - الترجي الجرجيسي هيثم القصعيفي سيدي بوزيد - س 14اولمبيك سيدي بوزيد - امل حمام سوسة كريم الخميريفي حمام الانف - س 14نادي حمام الانف - نادي اولميك مدنين درصاف القنواطيفي جندوبة - س 14جندوبة الرياضية - مستقبل السبيخة كريم محجوبفي جربة حومة السوق - س 14جمعية جربة - النادي القربي نبيل حماديفي وادي الليل - س 14مستقبل وادي الليل - هلال مساكن اسامة رزق اللهفي قابس - س 14الملعب القابسي - كوكب منزل نور ايمن النصريفي قفصة - س 14قوافل قفصة - الملعب الصفاقسي محمود قسيعة